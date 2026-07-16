World Cup 2026 lập kỷ lục chưa từng có

World Cup 2026 thu hút hơn 6,52 triệu khán giả đến sân sau 100 trận đấu, vượt tổng lượng người xem trực tiếp của hai kỳ World Cup 2018 và 2022 cộng lại.

World Cup 2026 đón lượng khán giả kỷ lục.

Theo thống kê, sau 100 trận đấu diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada, giải đấu thu hút 6.527.410 lượt khán giả, con số chưa từng có trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đáng chú ý, kỷ lục trên được thiết lập trước khi bốn trận cuối cùng ở World Cup 2026 diễn ra, gồm 2 trận bán kết, tranh hạng ba và chung kết. Điều đó đồng nghĩa lượng khán giả sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày cuối của giải.

World Cup 2026 vượt qua tổng số khán giả của hai kỳ World Cup gần nhất cộng lại. World Cup 2018 tại Nga đón 3.031.768 khán giả, trong khi World Cup 2022 ở Qatar ghi nhận 3.404.252 người đến sân. Tổng cộng, hai giải đấu này thu hút 6.436.020 lượt khán giả, thấp hơn gần 91.400 người so với World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Kỷ lục mới phản ánh sức hút đặc biệt của kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ. Việc số trận đấu tăng lên 104, cùng hệ thống sân vận động có sức chứa lớn tại Mỹ, Mexico và Canada, giúp lượng người hâm mộ đến sân bùng nổ.

Không chỉ lập kỷ lục về số lượng khán giả, World Cup 2026 còn chứng kiến bầu không khí sôi động trên khắp các thành phố đăng cai, với nhiều trận đấu kín chỗ và hàng chục nghìn cổ động viên tạo nên những ngày hội bóng đá thực thụ.

World Cup 2026 còn 2 trận cuối cùng là chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina (20/7) và tranh hạng ba giữa Anh và Pháp (19/7).

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.