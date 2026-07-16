Góc quay mới làm rõ lý do Bellingham tát cầu thủ Argentina

Jude Bellingham phản ứng quyết liệt sau khi bị Valentin Barco khiêu khích ngay trên sân, làm sáng tỏ nguyên nhân phía sau hành động gây tranh cãi của tiền vệ tuyển Anh.

Barco có hành động khiêu khích khi ăn mừng.

Sáng 16/7, tuyển Anh ở rất gần tấm vé vào chung kết khi Anthony Gordon mở tỷ số ở phút 55. Tuy nhiên, việc lùi đội hình quá sâu khiến "Tam sư" phải trả giá. Enzo Fernandez gỡ hòa ở phút 85 trước khi Lautaro Martinez ghi bàn quyết định giúp Argentina hoàn tất màn ngược dòng thắng 2-1.

Sau trận đấu, trong lúc các cầu thủ Argentina ăn mừng cuồng nhiệt, Bellingham bất ngờ có động tác vỗ mạnh vào phía sau đầu Valentin Barco, cầu thủ dự bị không được sử dụng ở trận này. Barco lập tức quay lại đẩy Bellingham, kéo theo một cuộc tranh cãi ngắn giữa cầu thủ hai đội trước khi đồng đội và ban huấn luyện can thiệp.

Ban đầu, nhiều người chỉ trích tiền vệ của Real Madrid vì hành động thô lỗ. Tuy nhiên, đoạn video ghi lại diễn biến trước đó cho thấy Barco là người khơi mào căng thẳng và dẫn tới phản ứng bộc phát của Bellingham.

Ngay sau khi Enzo gỡ hòa, hậu vệ trẻ Argentina từ băng ghế dự bị chạy thẳng vào sân nhưng không nhập cuộc ăn mừng cùng đồng đội. Thay vào đó, anh chủ động chạy ngang vị trí của Bellingham, nhảy lên và liên tục đấm tay vào không trung trước mặt tiền vệ tuyển Anh. Hành động chẳng khác nào màn khiêu khích.

Bellingham bực tức khi Barco có hành động khiêu khích.

Khi ấy, một cầu thủ Anh bực tức xô đẩy Barco. Riêng Bellingham chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng rõ ràng ghi nhớ hành động của đối thủ. Đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cảm xúc dồn nén khiến ngôi sao tuyển Anh không còn giữ được bình tĩnh và tìm đến Barco để đáp trả.

Dù nguyên nhân phía sau được làm rõ phần nào, hành động của cả hai cầu thủ vẫn gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng Barco thiếu tôn trọng đối thủ khi cố tình khiêu khích, trong khi không ít người nhận định Bellingham đáng lẽ cần giữ bình tĩnh hơn thay vì phản ứng bằng hành động dễ dẫn đến xô xát.

May mắn là vụ việc không leo thang. Argentina sẽ gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 20/7, còn tuyển Anh bước vào trận tranh hạng 3 với Pháp trước đó một ngày.

Video Bellingham tát vào đầu cầu thủ Argentina Jude Bellingham vỗ mạnh vào đầu Valentin Barco, châm ngòi cho màn xô xát sau trận Argentina thắng tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7.