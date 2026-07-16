Lý do Argentina luôn khiến đối thủ sụp đổ cuối trận

Hai từ “kịch tính” có lẽ phù hợp nhất để mô tả World Cup 2026 nếu nhìn vào số lượng bàn thắng xuất hiện trong những phút cuối trận.

Theo thống kê từ Opta, gần 30% số bàn thắng tại giải được ghi từ phút 75 trở đi. Trong đó, các bàn thắng xuất hiện ở thời gian bù giờ (sau phút 90 hoặc sau phút 120) chiếm khoảng 12%. Đây là những con số cho thấy sự khắc nghiệt và khó lường của giải đấu năm nay.

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho xu hướng này. Điều kiện thời tiết nóng ẩm khiến cầu thủ dễ xuống sức vào cuối trận, dẫn đến những sai lầm ở thời điểm quyết định. Thời gian bù giờ cũng được kéo dài hơn, với không ít trận đấu có thêm gần 20 phút. Bên cạnh đó, việc sở hữu những cầu thủ dự bị chất lượng để tạo khác biệt trong giai đoạn cuối trận đang trở thành một xu hướng phổ biến.

Nhưng khi nhắc đến những bàn thắng muộn, cái tên xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của nhiều người chắc chắn là Argentina.

Cả 4 trận đấu loại trực tiếp của Argentina tại World Cup 2026 đều khiến người xem phải dõi theo đến tận những giây cuối cùng. Đội bóng của Lionel Scaloni liên tục đưa người hâm mộ đi qua cảm giác hồi hộp, trước khi tung ra những đòn quyết định.

Trong 19 bàn thắng Argentina ghi được sau 7 trận đấu, có 7 bàn xuất hiện trong 75 phút đầu tiên, 8 bàn được ghi từ phút 75 đến hết thời gian bù giờ của hai hiệp chính, còn 4 bàn đến trong hiệp phụ ở hai trận đấu kéo dài với Cape Verde và Thụy Sĩ.

Ngoại trừ hai trận phải bước vào hiệp phụ, hai màn ngược dòng trước Ai Cập và Anh đều chứng kiến Argentina ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ.

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.

Không cần bàn thêm về việc vì sao Argentina nhiều lần để đối thủ dẫn trước rồi mới vùng lên. Điều đáng chú ý hơn là vì sao họ luôn biết cách tạo ra khác biệt ở thời điểm áp lực nhất.

Câu trả lời nằm ở sự kết hợp giữa bản lĩnh, chiến thuật, kinh nghiệm trận mạc, một chút tinh quái đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ và cả nỗi sợ mà họ tạo ra cho đối thủ.

Argentina biết chờ thời điểm để tung đòn

Việc phụ thuộc nhiều vào Messi khiến Argentina không thể duy trì lối chơi pressing cường độ cao trong thời gian dài như những đội bóng hàng đầu châu Âu. Ở tuổi 39, Messi không còn đủ thể lực để liên tục tham gia vào những cuộc đua tốc độ.

Vì vậy, Scaloni lựa chọn một cách tiếp cận khác. Argentina chơi với nhịp độ chậm hơn, ưu tiên những pha phối hợp ở cự ly ngắn và trung bình để kiểm soát năng lượng. Họ chấp nhận không áp đảo trong mọi thời điểm, nhưng giữ được sự tỉnh táo cho giai đoạn cuối trận, khi đối thủ bắt đầu suy giảm thể lực.

Lautaro Martinez ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina trước tuyển Anh sáng 16/7.

Đó cũng là thời điểm những cầu thủ dự bị phát huy giá trị. Lautaro Martinez và Nico Gonzalez mỗi khi được tung vào sân đều giúp Argentina tăng tốc trong tấn công. Ở bán kết với Anh, chính Lautaro là người xuất hiện đúng lúc để đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1.

Nhưng trên tất cả vẫn là Messi. Ở tuổi 39, Messi không còn tạo khác biệt bằng những pha bứt tốc hay những màn solo liên tục như thời đỉnh cao. Thay vào đó, anh dùng khả năng đọc trận đấu, lựa chọn vị trí và những quyết định chỉ mất vài giây để thay đổi cục diện.

Khi hàng thủ đối phương bắt đầu mệt mỏi, họ thường mất đi sự tập trung hoặc buộc phải cử thêm 2-3 cầu thủ để theo sát Messi. Chính khoảng trống đó mở ra cơ hội cho các tiền vệ tuyến hai xâm nhập và dứt điểm. Enzo Fernandez tận dụng chính điều này trong bàn gỡ hòa trước Anh ở bán kết.

Messi trực tiếp tham gia vào phần lớn những bàn thắng muộn của Argentina. Anh ghi bàn nâng tỷ số trước Áo, lập công vào lưới Jordan và gỡ hòa trước Ai Cập. Ngoài ra, Messi còn kiến tạo cho Romero trong trận gặp Ai Cập, rồi tiếp tục dọn cỗ để Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn trước Anh.

Tính từ đầu giải, Messi đã có 8 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo.

Argentina mang theo sức nặng của lịch sử

Yếu tố quan trọng nhất giúp Argentina thường xuyên vượt qua những thời điểm khó khăn nằm ở thứ có thể gọi là “DNA của các trận đấu lớn”.

Giống Real Madrid luôn có một bản sắc đặc biệt tại Champions League, Argentina là đội bóng được xây dựng từ kinh nghiệm và niềm tin ở những sân khấu lớn. Họ đã 7 lần góp mặt trong các trận chung kết World Cup, và hiểu rõ cách tồn tại ở ranh giới mong manh giữa chiến thắng và thất bại.

Trong DNA ấy là khả năng xử lý những khoảnh khắc nghẹt thở, là kinh nghiệm biết khi nào cần làm chậm trận đấu, khi nào phải phạm lỗi chiến thuật, khi nào cần bảo vệ lợi thế và khi nào phải đánh cược tất cả cho một cơ hội cuối cùng.

Đó còn là khả năng chịu sức ép trong những tình huống quyết định: thực hiện quả phạt cố định ở phút cuối, bước lên chấm luân lưu trước hàng vạn tiếng la ó, hay duy trì sự bình tĩnh khi mọi thứ dường như chống lại mình.

Argentina hiếm khi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Họ không vội vàng sút bóng trong tuyệt vọng, không để lộ sự nóng nảy trong từng hành động.

Argentina không chỉ có kỹ thuật. Họ có sự lì lợm, tinh quái và bản lĩnh tâm lý của một đội bóng đã quen với nghịch cảnh.

Dưới sự dẫn dắt của Messi, sự điềm tĩnh ấy càng được thể hiện rõ. Argentina hiếm khi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Họ không vội vàng sút bóng trong tuyệt vọng, không để lộ sự nóng nảy trong từng hành động. Ngay cả khi trận đấu bước vào những phút cuối, họ vẫn tạo cảm giác quen thuộc: rồi họ sẽ tìm ra cách vượt qua.

Đó là điểm khác biệt lớn giữa Argentina và nhiều đối thủ.

Trong khi thế hệ cầu thủ Anh hiện tại luôn cố gắng thoát khỏi sức nặng lịch sử, Argentina lại chọn cách ôm lấy quá khứ. Ký ức về Maradona, những cuộc cạnh tranh kéo dài nhiều thập kỷ và niềm tự hào dân tộc vẫn hiện diện ở mọi nơi, từ những bức tranh tường, biểu ngữ trên khán đài cho đến những bài hát vang lên ở Buenos Aires hay trên đất Mỹ.

Nguồn năng lượng cảm xúc ấy trở thành một thứ vũ khí đặc biệt.

Mỗi cầu thủ Argentina hiểu rằng thất bại không chỉ là một kết quả thể thao. Nó còn liên quan đến niềm tự hào của cả một nền bóng đá. Chính điều đó tạo ra một quyết tâm khác biệt khi họ đối mặt với nghịch cảnh.

Chiến thuật có thể quyết định kết quả một trận đấu. Lịch sử tạo nên những câu chuyện. Nhưng cuối cùng, chính tinh thần con người mới là thứ khiến World Cup trở nên đặc biệt.

Và ở giải đấu này, Argentina có lẽ là đội bóng thể hiện tinh thần ấy rõ ràng nhất.