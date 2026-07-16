Cả thế giới bóng đá sợ chân trái, Messi thắng bằng chân phải

Lionel Messi một lần nữa chứng minh sự vĩ đại của mình khi dùng chân phải để đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Anh ở bán kết World Cup 2026.

Trước trận bán kết với Argentina rạng sáng 16/7, Zlatan Ibrahimovic từng cảnh báo rằng người Anh sẽ được chứng kiến "bàn chân trái của Chúa".

"Người Anh từng chứng kiến 'Bàn tay của Chúa'. Ngày mai, họ sẽ được chứng kiến 'Bàn chân trái của Chúa' cho xem", cựu tiền đạo Barcelona chia sẻ trên Fox Sports.

Tuyển Anh dùng mọi cách để ngăn chặn Messi. Ảnh: Reuters.

Đó cũng là nỗi lo chung của Thomas Tuchel, của hàng thủ "Tam sư" và của cả thế giới bóng đá. Suốt hai thập kỷ, chân trái của Lionel Messi là thứ vũ khí đã hủy diệt vô số đối thủ.

Khi mọi ánh mắt dõi theo chân trái

Tuyển Anh chuẩn bị kỹ càng cho điều đó. Họ bố trí lớp phòng ngự dày đặc mỗi khi Messi bó vào trung lộ, luôn tìm cách ép siêu sao Argentina phải đưa bóng sang chân phải hoặc dạt ra biên. Trong phần lớn thời gian trận đấu, kế hoạch ấy phát huy tác dụng. Messi không có nhiều khoảng trống để tung ra những cú cứa lòng quen thuộc.

Nhưng chính lúc đối thủ tin rằng đã khóa được chân trái, Messi lại kết liễu trận đấu bằng điều chẳng ai ngờ tới.

Phút 90+2, số 10 nhận bóng bên cánh phải, thực hiện một động tác dạt biên rất đơn giản rồi treo bóng bằng chân phải vào đúng điểm rơi. Lautaro Martinez chỉ việc bật cao đánh đầu tung lưới Jordan Pickford, hoàn tất màn ngược dòng 2-1 và đưa Argentina vào chung kết.

Lautaro Martinez khóc sau khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 từ đường chuyền bằng chân phải của Messi. Ảnh: Reuters.

Đó không phải một pha xử lý ngẫu hứng. Đó là minh chứng cho việc Messi luôn tìm ra cách chiến thắng, kể cả khi đối thủ khóa chặt vũ khí nguy hiểm nhất của anh.

Thực tế, World Cup 2026 nhiều lần cho thấy chân phải của Messi không còn là điểm yếu. Nó đang trở thành thứ vũ khí khiến các hàng thủ phải dè chừng không kém chân trái.

Chân phải nguy hiểm không kém chân trái

Ở trận tứ kết thắng Thụy Sĩ 3-1, cú sút chân phải của Messi ở phút 90+2 suýt mang về thêm một bàn thắng. Trước đó, trong màn lội ngược dòng 3-2 trước Ai Cập, hàng thủ đại diện châu Phi phải vất vả cản phá cú dứt điểm bằng chân phải của anh ngay trong vùng cấm.

Ngay cả Cape Verde cũng từng trải qua cảm giác tương tự. Messi tung ra cú sút chân phải có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên đến 0,49, buộc thủ môn Vozinha phải tạo nên một trong những pha cứu thua hay nhất giải đấu để giữ hy vọng cho đội bóng châu Phi.

Trước đó, ở lượt đầu tiên bảng J, Messi cũng ghi một bàn thắng gọn gàng bằng chân phải vào lưới Algeria ở phút 60, mở màn cho chuỗi trận dẫn tới chung kết World Cup 2026.

Messi không chỉ nguy hiểm với chân trái. Ảnh: Reuters.

Những thống kê ấy cho thấy một Messi ngày càng toàn diện hơn. Khi tốc độ không còn như thời đỉnh cao, anh bù đắp bằng khả năng đọc trận đấu, chọn vị trí và xử lý bằng cả hai chân với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Có lẽ đó mới là điều đáng sợ nhất. Các đối thủ vẫn dành phần lớn thời gian để đề phòng chân trái huyền thoại, nhưng chính chân phải mới liên tục tạo ra những khoảnh khắc quyết định.

Ibrahimovic đã đúng khi nhắc đến "bàn chân của Chúa". Chỉ có điều, ở Atlanta, Messi không chỉ dùng chân trái để định đoạt số phận tuyển Anh như pha kiến tạo đầu tiên. Một đường tạt bằng chân phải vào thời khắc quyết định là đủ đưa Argentina tiến thêm một bước tới chức vô địch thế giới lần thứ hai liên tiếp.

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.