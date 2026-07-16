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Thể thao World Cup 2026

Ibrahimovic: 'Tuyển Pháp không cần HLV, họ cần Zidane'

  • Thứ năm, 16/7/2026 13:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau thất bại của tuyển Pháp ở bán kết World Cup 2026, Zlatan Ibrahimovic khẳng định Zinedine Zidane là người phù hợp để tiếp quản "Les Bleus".

Ibrahimovic luôn tỏ ra ủng hộ Zidane. Ảnh: X.

Cựu tiền đạo người Thụy Điển chia sẻ quan điểm về tương lai của "Les Bleus". Theo Zlatan Ibrahimovic, việc Zidane ngồi vào ghế nóng chỉ còn là vấn đề thời gian. "Zidane đã làm rất tốt khi dẫn dắt Real Madrid. Ông ấy giành ba chức vô địch Champions League. Ai cũng biết ông ấy sẽ là HLV tiếp theo của tuyển Pháp", cựu sao tuyển Thụy Điển nhận định.

Cựu chân sút của AC Milan và PSG đánh giá người kế nhiệm Deschamps sẽ không phải đối mặt với bài toán nhân sự. Theo anh, tuyển Pháp đang sở hữu lực lượng chất lượng ở mọi tuyến, vì vậy điều quan trọng nhất là xây dựng cách quản lý phù hợp để biến tập thể nhiều ngôi sao thành một khối thống nhất.

"Tôi nghĩ Zidane chỉ cần tiếp nối những gì Deschamps đã xây dựng. Chọn cầu thủ không khó vì ông ấy có sẵn những con người tốt nhất. Điều cần làm là áp đặt cách quản lý của mình lên đội bóng theo triết lý riêng", Zlatan nói.

Cựu tuyển thủ Thụy Điển cũng nhấn mạnh Zidane phù hợp với vai trò một nhà quản lý hơn là một HLV thuần túy. Theo anh, thách thức lớn nhất không nằm ở chiến thuật mà ở khả năng kiểm soát phòng thay đồ, đưa ra những quyết định đúng thời điểm và tạo ra sự thay đổi khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Ibrahimovic tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của tuyển Pháp. Anh cho rằng các cầu thủ thi đấu thiếu năng lượng và không duy trì được sự chủ động trên sân. "Tôi cảm thấy hôm nay các cầu thủ Pháp không có sức sống, họ không đủ năng động", Zlatan kết luận.

Việc Zidane tiếp quản tuyển Pháp diễn ra sau khi đội bóng áo lam khép lại hành trình tại World Cup 2026. Sáng 15/7, thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết khiến Pháp lỡ hẹn trận chung kết và sẽ bước vào trận tranh hạng 3 với Anh hoặc Argentina.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.

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Thái Viên

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