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Thể thao

Biệt thự 9 triệu bảng của Yamal bị 'ghé thăm'

  • Thứ tư, 15/7/2026 21:16 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Lamine Yamal vừa trở thành nạn nhân một vụ đột nhập bất thành tại tư dinh ở Barcelona, chỉ vài giờ sau khi anh đưa đội tuyển Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026.

Nhà của Lamine Yamal tại Barcelona bị trộm đột nhập.

Sự cố xảy ra vào sáng 15/7 khi hai kẻ trộm bịt mặt bị bắt gặp đang leo tường bao quanh khu bất động sản của Yamal. Đội ngũ an ninh riêng của tuyển thủ Tây Ban Nha nhanh chóng hành động và kích hoạt quy trình khẩn cấp, khiến các đối tượng phải bỏ chạy khỏi hiện trường trước khi kịp vào bên trong.

Cảnh sát vùng Catalan hiện đã tiếp nhận vụ việc, thu thập hình ảnh từ camera giám sát để tiến hành điều tra hành vi cố ý cướp tài sản bằng vũ lực.

Dinh thự nơi xảy ra sự việc trị giá khoảng 9,5 triệu bảng, từng thuộc sở hữu của cặp đôi Gerard Pique và Shakira. Đáng chú ý, anh vừa công khai hình ảnh chi tiết về ngôi nhà này trong một video giới thiệu trước khi lên đường tham dự World Cup 2026.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh của các cầu thủ Barcelona, khi trước đó vào tháng Hai, hai đồng đội của Yamal là Pau Cubarsi và Joan Garcia cũng từng là nạn nhân của các vụ cướp tài sản giá trị.

Ngôi sao 19 tuổi vẫn đang tập trung cùng đội tuyển Tây Ban Nha để chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào sáng 20/7 tới. Đối thủ của "La Roja" sẽ là đội thắng trong cuộc chạm trán giữa Argentina và Anh.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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