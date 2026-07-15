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Thể thao

Arsenal đổi Gyokeres lấy Alvarez?

  • Thứ tư, 15/7/2026 21:00 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Arsenal đang cân nhắc đưa Viktor Gyokeres vào thỏa thuận nhằm chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez từ Atletico Madrid.

Gyokeres có thể phải chia tay Arsenal để nhường chỗ cho Alvarez.

Theo The Independent, "Pháo thủ" dành sự quan tâm đặc biệt cho Alvarez và có những cuộc trao đổi ban đầu với Atletico Madrid. Trong quá trình đàm phán, đội chủ sân Emirates xem xét phương án sử dụng Gyokeres như một phần của thương vụ trao đổi để giảm chi phí chuyển nhượng.

Alvarez dường như đã thông báo với Atletico Madrid về mong muốn ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này. Điểm đến ưu tiên của tiền đạo người Argentina là Barcelona. Tuy nhiên, Atletico không muốn bán ngôi sao của mình cho đối thủ trực tiếp tại La Liga và từ chối lời đề nghị trị giá khoảng 86 triệu bảng từ đội bóng xứ Catalonia.

Động thái trên mở ra cơ hội để Arsenal nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của nhà vô địch World Cup 2022. Ban lãnh đạo đội bóng thành London đánh giá Alvarez là mẫu tiền đạo toàn diện, có khả năng ghi bàn, kiến tạo và hoạt động linh hoạt trên hàng công, rất phù hợp với triết lý của HLV Mikel Arteta.

Arsenal sẵn sàng đưa Gyokeres vào bàn đàm phán, dù tiền đạo người Thụy Điển mới gia nhập đội bóng cách đây một năm. Hè năm ngoái, Arsenal chi 55 triệu bảng cho Sporting Lisbon để sở hữu Gyokeres, kèm theo 8,5 triệu bảng phụ phí.

Trong mùa đầu tiên tại Emirates, chân sút 28 tuổi thi đấu khá ấn tượng. Anh ra sân 55 trận trên mọi đấu trường, ghi 21 bàn và đóng góp 3 pha kiến tạo, góp công giúp Arsenal vô địch Premier League và vào đến chung kết Champions League.

Dù vậy, Alvarez được xem có thể giúp Arsenal nâng tầm hàng công. Tiền đạo người Argentina sở hữu kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, giành nhiều danh hiệu lớn và được đánh giá là một trong những chân sút toàn diện nhất thế giới hiện nay.

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Minh Nghi

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