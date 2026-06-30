Hàng công 278 triệu euro thách thức Pháp

Isak, Gyökeres và Elanga là hy vọng lớn nhất của Thụy Điển trong trận đấu với tuyển Pháp sở hữu hàng công đắt giá bậc nhất thế giới.

Isak và Gyökeres là niềm hy vọng lớn nhất của Thụy Điển trước hàng thủ Pháp.

Pháp bước vào trận gặp Thụy Điển với vị thế của một ứng viên vô địch World Cup. Sức mạnh lớn nhất của đội bóng áo lam nằm ở hàng công, nơi HLV Didier Deschamps sở hữu dàn ngôi sao có tổng giá trị thị trường thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Theo Transfermarkt, Kylian Mbappe được định giá 180 triệu euro, Michael Olise 150 triệu euro, Desire Doue 120 triệu euro, còn Ousmane Dembele 100 triệu euro. Điều đó đồng nghĩa Deschamps không chỉ có một hàng công đắt đỏ, mà còn đủ chiều sâu để cất nhiều “triệu euro” trên ghế dự bị.

Ở phía đối diện, Thụy Điển cũng không thiếu sức nặng trên hàng công. Alexander Isak, Viktor Gyökeres và Anthony Elanga từng khiến các CLB chi tổng cộng 278 triệu euro để sở hữu. Isak có giá 150 triệu euro, Gyökeres 63 triệu euro, còn Elanga 65 triệu euro.

Tuy nhiên, giá trị thị trường của cả ba đều đã giảm so với thời điểm được chuyển nhượng. Trận gặp Pháp vì thế trở thành cơ hội để bộ ba này chứng minh họ vẫn xứng đáng với mức phí từng được đặt lên mình.

Cơ hội nằm ở hàng thủ Pháp

Thụy Điển hiểu rằng cơ hội lớn nhất của họ nằm ở tốc độ, sức mạnh và khả năng xuyên phá của hàng công. Pháp tấn công rất mạnh, nhưng cũng để lộ khoảng trống khi Deschamps sử dụng tới 4 cầu thủ thiên về tấn công cùng 2 tiền vệ trụ.

Đó là cái giá Pháp phải trả cho lối chơi giàu hỏa lực. Aurelien Tchouameni vì thế trở thành mắt xích then chốt trong việc giữ cân bằng. Vấn đề còn lại là ai sẽ đá cặp với anh ở tuyến giữa. Adrien Rabiot từng được trao cơ hội, nhưng Manu Kone đang tạo sức ép đáng kể trong cuộc cạnh tranh vị trí.

Mbappe và Dembele đang giúp Pháp sở hữu hàng công đáng sợ bậc nhất World Cup.

Nếu Thụy Điển muốn gây bất ngờ, Isak, Gyökeres và Elanga phải tận dụng triệt để những khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ Pháp. Đây là trận đấu mà họ không chỉ cần chạy, pressing hay tranh chấp tốt, mà còn phải lạnh lùng ở những pha xử lý cuối cùng.

Mbappe và Dembele đang vượt trội

So với Thụy Điển, hàng công Pháp đang tạo khác biệt rõ rệt. Đội bóng của Deschamps ghi 10 bàn từ đầu giải. Mbappe và Dembele mỗi người có 4 bàn, trong khi Barcola và Doué cùng đóng góp 1 pha lập công.

Ngược lại, Thụy Điển mới có 2 bàn từ các chân sút chủ lực. Gyökeres và Isak mỗi người ghi 1 bàn. Khoảng cách này cho thấy sự chênh lệch lớn về hiệu suất giữa hai hàng công trước cuộc đối đầu trực tiếp.

Pháp nhiều khả năng đón sự trở lại của William Saliba để đá cặp cùng Dayot Upamecano ở trung tâm hàng thủ. Đây là bộ đôi được Deschamps tin dùng trong hai năm qua. Saliba từng gặp vấn đề ở lưng khi bước vào World Cup và được cho nghỉ ở lượt trận thứ ba, nhưng anh dự kiến trở lại đội hình xuất phát.

Sự có mặt của trung vệ Arsenal giúp Pháp chắc chắn hơn, nhưng cũng đặt ra bài kiểm tra lớn cho hàng công Thụy Điển. Trước một đối thủ sở hữu Mbappé, Dembélé và nhiều mũi khoan tốc độ, Isak cùng đồng đội hiểu rằng họ không có nhiều cơ hội để phung phí.