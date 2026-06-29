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Thể thao World Cup 2026

Hàn Quốc rớt 7 hạng FIFA, Pháp đánh bật Tây Ban Nha

  • Thứ hai, 29/6/2026 09:53 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Bảng xếp hạng FIFA chứng kiến những biến động liên tục chưa từng có, khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới áp dụng cơ chế cập nhật điểm theo thời gian thực.

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Top 10 đội tuyển thế giới sau khi vòng bảng World Cup 2026 khép lại.

Sau khi vòng bảng World Cup 2026 khép lại, vị trí các đội tuyển thay đổi liên tục. Ở nhóm dẫn đầu, Argentina vẫn giữ ngôi số một thế giới với 1.907,40 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Jordan. Tuy nhiên, khoảng cách với Pháp bị thu hẹp đáng kể.

Đội tuyển Pháp vươn lên vị trí thứ 2 với 1.906,84 điểm, chỉ kém Argentina chưa đầy một điểm. Sự bứt phá này giúp Pháp đánh bật Tây Ban Nha xuống hạng 3, dù "La Roja" vừa thắng Uruguay 1-0 và được cộng thêm hơn 15 điểm.

Anh tiếp tục đứng thứ 4 sau trận thắng Panama 2-0. Brazil tăng một bậc lên thứ 5, trong khi Morocco và Hà Lan lần lượt xếp thứ 6 và 7. Bồ Đào Nha tụt 3 bậc, rơi xuống vị trí thứ 8 sau trận hòa Colombia 0-0. Mexico tăng mạnh 5 bậc để vào top 10, đứng ngay trên Bỉ.

Biến động lớn nhất nằm ở nhóm ngoài top 25. Hàn Quốc tụt 7 bậc, xuống vị trí thứ 32 sau 2 thất bại liên tiếp trước Mexico và Nam Phi, đồng thời sớm bị loại khỏi World Cup 2026.

Đội bóng châu Á bị trừ tới 33,03 điểm, một trong những mức giảm sâu nhất ở loạt cập nhật này. Với việc nhiều đội còn tiếp tục thi đấu ở vòng knock-out, thứ hạng của Hàn Quốc nguy cơ biến động thêm nếu các đối thủ cạnh tranh tích lũy điểm.

Cơ chế tính điểm mới khiến bảng FIFA không còn đóng băng giữa các đợt công bố như trước. Mỗi trận đấu giờ có thể lập tức kéo theo thay đổi về điểm số, thứ hạng và cục diện cạnh tranh trên toàn bảng.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Hàn Quốc FIFA Hàn Quốc

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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