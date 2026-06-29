Hàn Quốc rớt 7 hạng FIFA, Pháp đánh bật Tây Ban Nha

Bảng xếp hạng FIFA chứng kiến những biến động liên tục chưa từng có, khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới áp dụng cơ chế cập nhật điểm theo thời gian thực.

Top 10 đội tuyển thế giới sau khi vòng bảng World Cup 2026 khép lại.

Sau khi vòng bảng World Cup 2026 khép lại, vị trí các đội tuyển thay đổi liên tục. Ở nhóm dẫn đầu, Argentina vẫn giữ ngôi số một thế giới với 1.907,40 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Jordan. Tuy nhiên, khoảng cách với Pháp bị thu hẹp đáng kể.

Đội tuyển Pháp vươn lên vị trí thứ 2 với 1.906,84 điểm, chỉ kém Argentina chưa đầy một điểm. Sự bứt phá này giúp Pháp đánh bật Tây Ban Nha xuống hạng 3, dù "La Roja" vừa thắng Uruguay 1-0 và được cộng thêm hơn 15 điểm.

Anh tiếp tục đứng thứ 4 sau trận thắng Panama 2-0. Brazil tăng một bậc lên thứ 5, trong khi Morocco và Hà Lan lần lượt xếp thứ 6 và 7. Bồ Đào Nha tụt 3 bậc, rơi xuống vị trí thứ 8 sau trận hòa Colombia 0-0. Mexico tăng mạnh 5 bậc để vào top 10, đứng ngay trên Bỉ.

Biến động lớn nhất nằm ở nhóm ngoài top 25. Hàn Quốc tụt 7 bậc, xuống vị trí thứ 32 sau 2 thất bại liên tiếp trước Mexico và Nam Phi, đồng thời sớm bị loại khỏi World Cup 2026.

Đội bóng châu Á bị trừ tới 33,03 điểm, một trong những mức giảm sâu nhất ở loạt cập nhật này. Với việc nhiều đội còn tiếp tục thi đấu ở vòng knock-out, thứ hạng của Hàn Quốc nguy cơ biến động thêm nếu các đối thủ cạnh tranh tích lũy điểm.

Cơ chế tính điểm mới khiến bảng FIFA không còn đóng băng giữa các đợt công bố như trước. Mỗi trận đấu giờ có thể lập tức kéo theo thay đổi về điểm số, thứ hạng và cục diện cạnh tranh trên toàn bảng.

Hàn Quốc rơi khỏi top 30 thế giới.

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