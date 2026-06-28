Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026

Sáng 28/6, Hàn Quốc chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau khi bị đánh bật khỏi nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.

Hàn Quốc không nằm trong nhóm 8 đội hạng 3 có thành tích tốt.

Đội bóng xứ kim chi khép lại vòng bảng với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại -1. Dù vẫn còn hy vọng mong manh, cánh cửa đi tiếp của họ khép lại sau khi CHDC Congo ngược dòng đánh bại Uzbekistan 3-1 ở lượt trận cuối bảng K.

Kết quả giúp CHDC Congo leo lên nhóm đầu trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 với 4 điểm, đồng thời khiến Hàn Quốc bị đẩy khỏi nhóm giành vé vào vòng 32 đội.

Cuộc cạnh tranh vé vớt năm nay diễn ra cực kỳ khốc liệt. Có tới 6 đội xếp thứ 3 giành được 4 điểm gồm Thụy Điển, Ghana, Ecuador, Bosnia & Herzegovina, Paraguay và CHDC Congo, qua đó chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out.

Trong khi đó, Hàn Quốc chỉ có 3 điểm, bằng với vị trí thứ thứ 8 của tuyển Iran nhưng lép vế vì hiệu số bàn thắng bại (-1 so với 0). Do đó, đội bóng kim chi chính thức nói lời chia tay World Cup 2026.

BXH các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.



Việc sớm dừng bước là kết cục đáng thất vọng với đại diện châu Á, nhất là khi họ đặt mục tiêu tiến sâu sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định cùng việc không thể tích lũy đủ điểm số ở vòng bảng khiến Hàn Quốc phải trả giá bằng tấm vé về nước sớm.

Tại World 2026, Hàn Quốc thắng ngược CH Czech 2-1, trước khi lần lượt thua Mexico và Nam Phi với cùng tỷ số 0-1.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.