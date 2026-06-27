Kịch bản để Hàn Quốc vào vòng knock-out World Cup 2026

Cơ hội giành vé vào vòng 32 đội của Hàn Quốc tại World Cup 2026 giảm mạnh sau hàng loạt kết quả bất lợi ở các bảng đấu.

Hàn Quốc nguy cơ bị loại.

Chỉ ít ngày trước, đội bóng xứ kim chi được đánh giá có tới 94% khả năng đi tiếp và gần như nắm chắc một suất trong nhóm các đội xếp thứ 3 xuất sắc. Thời điểm đó, Scotland hoàn thành vòng bảng với hiệu số kém Hàn Quốc. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Hàn Quốc chỉ cần thêm 3 đội có thành tích tệ hơn để giành quyền vào vòng knock-out. Tuy nhiên, cục diện bất ngờ đảo chiều sau loạt trận quyết định.

Bước ngoặt lớn đến từ Ecuador. Đại diện Nam Mỹ ở rất gần thất bại trước Đức và được xem là một trong những đội bị loại. Thế nhưng, Ecuador tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục để thắng 2-1, qua đó tự mở cánh cửa đi tiếp. Cùng lúc, Paraguay cầm hòa Australia, khiến hy vọng của Hàn Quốc tiếp tục bị thu hẹp.

Sau những kết quả này, xác suất đi tiếp của Hàn Quốc giảm từ 94% xuống còn khoảng 68%. Dù vậy, cơ hội vẫn được đánh giá là khá sáng cho đến khi Senegal tạo nên cú sốc lớn sáng 27/6. Đội bóng châu Phi vốn được dự đoán sẽ xếp dưới Hàn Quốc sau khi không giành được điểm số nào sau hai lượt trận đầu tiên. Thế nhưng, họ bất ngờ hủy diệt Iraq 5-0 ở lượt cuối, đồng thời vượt qua Hàn Quốc về hiệu số bàn thắng bại. Kết quả ấy khiến tình thế của đại diện châu Á trở nên cực kỳ khó khăn.

Hiện Hàn Quốc chỉ còn hy vọng vào việc ít nhất 3 trong số các kịch bản sau xảy ra. Đó là Bỉ thua New Zealand, Uruguay thua Tây Ban Nha, Cape Verde thua Saudi Arabia, Algeria thua Áo, CHDC Congo hòa hoặc thua Uzbekistan, hoặc Croatia thất bại trước Ghana.

Việc phải chờ đồng thời 3 kết quả có lợi khiến cánh cửa đi tiếp của Hàn Quốc trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Nếu những phép màu không xuất hiện, hành trình của đội bóng xứ kim chi tại World Cup 2026 khả năng sẽ khép lại ngay sau vòng bảng.

Hàn Quốc hiện rơi xuống vị trí thứ 7 trên BXH đội hạng 3 có thành tích tốt. Chỉ 8 đội được vào vòng knock-out.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.