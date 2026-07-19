Ibrahimovic chất vấn Tuchel sau hat-trick của Saka

Chứng kiến Bukayo Saka lập hat-trick giúp Anh đánh bại Pháp với tỷ số 6-4, Zlatan Ibrahimovic công khai chỉ trích quyết định nhân sự của Thomas Tuchel tại bán kết World Cup 2026.

Bukayo Saka lập hat-trick trong trận đấu với tuyển Pháp.

Sáng 19/7, dù ghi một cú hat-trick trong trận thắng 6-4 tuyển Pháp, Saka lại phải ngồi dự bị trong trận bán kết World Cup 2026 với Argentina hôm 16/7. Đây là quyết định mà Ibrahimovic cho rằng đã trực tiếp tước đi cơ hội vào chung kết của "Tam sư".

Ông nói "Tôi chỉ có một câu hỏi dành cho huấn luyện viên đội tuyển Anh: Tại sao ông lại để Saka ngồi dự bị trong một trận bán kết World Cup, rồi sau đó mới để cậu ấy đá chính ở trận tranh hạng ba? Tuchel một tay kéo đội tuyển Anh rời khỏi giải đấu bằng những quyết định như vậy. Saka chắc chắn sẽ làm tốt hơn nhiều so với hai tiền đạo cánh đã đá chính trong trận gặp Argentina".

Sự phẫn nộ của Ibrahimovic xuất phát từ màn trình diễn mới đây của Saka. Trong trận tranh hạng ba World Cup 2026, ngôi sao thuộc biên chế Arsenal liên tiếp làm khổ hàng phòng ngự "Les Bleus", đóng góp trực tiếp vào trận thắng của tuyển Anh.

Tuy nhiên, tại bán kết, việc Tuchel sử dụng những lựa chọn nhân sự khác ở hành lang cánh khiến lối chơi của "Tam Sư" trở nên bế tắc, dẫn đến thất bại với tỷ số 1-2 đáng tiếc.

Màn trình diễn của Saka cũng tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội về chiến thuật của nhà cầm quân 52 tuổi. Những số liệu thống kê sau trận đấu củng cố quan điểm của Ibrahimovic, khi cầu thủ này cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội so với các đồng đội ở cùng vị trí.

Khoảnh khắc Saka hoàn tất cú hat-trick trước Pháp Bukayo Saka tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Pháp rạng sáng 19/7, góp công lớn giúp tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026.