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Thể thao World Cup 2026

Bellingham làm điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Anh

  • Chủ nhật, 19/7/2026 06:53 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Góp phần giúp Anh đánh bại Pháp với tỷ số 6-4 ở trận tranh hạng ba World Cup 2026, Jude Bellingham trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử "Tam sư" ghi 7 bàn tại một kỳ đại hội.

Jude Bellingham đóng góp 7 bàn thắng cho tuyển Anh tại World Cup 2026.

Bellingham chính thức thiết lập kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh khi trở thành cầu thủ đầu tiên của quốc gia này ghi được 7 bàn thắng tại một kỳ World Cup. Cột mốc lịch sử được xác lập sau tình huống solo đẳng cấp và dứt điểm tung lưới tuyển Pháp ở phút 90+8 trong trận tranh hạng ba World Cup 2026 diễn ra vào sáng 19/7.

Xuyên suốt hành trình tại giải đấu, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid thể hiện hiệu suất săn bàn đáng kinh ngạc. Với 7 pha lập công và 1 đường kiến tạo sau 8 trận đấu (7 lần đá chính), anh vượt qua thành tích của mọi ngôi sao trong lịch sử "Tam sư" để chiếm giữ vị trí cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển tại một kỳ đại hội.

Các thông số thống kê chi tiết cho thấy tầm ảnh hưởng tuyệt đối của Bellingham lên lối chơi của đội tuyển Anh. Trong tổng số 616 phút thi đấu trên sân, anh luôn thể hiện vai trò quan trọng trong đội hình "Tam sư".

Đặc biệt, bàn thắng ấn định tỷ số 6-4 chung cuộc vào lưới tuyển Pháp thể hiện đầy đủ phẩm chất của tiền vệ sinh năm 2003 khi anh đi bóng vượt qua ba hậu vệ "Les Bleus" rồi dứt điểm tinh tế đánh bại Mike Maignan.

Khoảnh khắc Saka hoàn tất cú hat-trick trước Pháp Bukayo Saka tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Pháp rạng sáng 19/7, góp công lớn giúp tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026.

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