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Thể thao World Cup 2026

Chồng bị tát, vợ cầu thủ Argentina chê Bellingham 'vô dụng'

  • Thứ bảy, 18/7/2026 07:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vợ của Valentin Barco gây bão mạng xã hội khi gọi Jude Bellingham là "đồ vô dụng", khiến căng thẳng sau trận bán kết giữa Anh và Argentina tiếp tục leo thang.

Vợ Barco bức xúc khi chồng bị Bellingham tát vào đầu.

Sau chiến thắng 2-1 của Argentina trước Anh hôm 16/7, Juareguy đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Bellingham dùng tay gõ vào đầu Barco. Cô cho rằng tiền vệ của tuyển Anh nên thể hiện bản thân bằng màn trình diễn trên sân thay vì những hành động sau trận đấu.

"Tốt hơn hết hãy nói chuyện bằng màn trình diễn trên sân", Juareguy viết trước khi dùng từ "muerto" để mô tả Bellingham. Trong ngữ cảnh tiếng Tây Ban Nha, từ này mang hàm ý chê bai một người "vô dụng" hoặc "không tạo được ảnh hưởng".

Bài đăng nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích và sau đó bị xóa. Tuy nhiên, Juareguy tiếp tục bảo vệ chồng khi phản bác người hâm mộ: "Tôi không biết từ bao giờ việc ăn mừng bàn thắng lại bị cấm, còn hành vi bạo lực thì lại được bênh vực. Nếu khóc nhiều như vậy thì hãy chuyển sang môn thể thao khác".

Ban đầu, nhiều người không hiểu vì sao Bellingham lại tác động vào Barco. Tuy nhiên, đoạn video được lan truyền sau trận cho thấy hậu vệ Argentina chạy đến khu vực các cầu thủ Anh để ăn mừng ngay sau khi Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa ở phút 85, thay vì chia vui cùng đồng đội. Barco cũng được cho là có lời lẽ khiêu khích hướng về phía Bellingham trước khi xảy ra va chạm.

Bình luận trên BBC, cựu thủ môn tuyển Anh Paul Robinson nhận định đây là "một trong những hình ảnh thiếu tinh thần thể thao, tệ nhất tại World Cup năm nay".

Trong khi Bellingham là một trong những ngôi sao nổi bật nhất giải với 6 bàn thắng, Barco lại không được sử dụng phút nào ở bán kết.

Cảnh cầu thủ Argentina khiêu khích trước khi bị Bellingham tát vào đầu Hôm 16/7, Valentin Barco ăn mừng khiêu khích bàn thắng của Enzo Fernandez trước khi xảy ra xô xát với Jude Bellingham ở trận Argentina thắng Anh 2-1 thuộc bán kết World Cup 2026.

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Minh Nghi

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