Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Kỳ World Cup lịch sử của tuyển Anh

  • Chủ nhật, 19/7/2026 10:04 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Sáng 19/7, tuyển Anh khép lại hành trình tại World Cup 2026 theo cách không thể ấn tượng hơn khi đánh bại tuyển Pháp 6-4 ở trận tranh hạng ba.

Thành tích tốt nhất của tuyển Anh ở một kỳ World Cup tổ chức ở nước ngoài.

Trên sân Miami, thầy trò HLV Thomas Tuchel cống hiến một trận cầu mãn nhãn với tổng cộng 10 bàn thắng. Đánh bại tuyển Pháp 6-4 ở trận tranh hạng ba, tuyển Anh không chỉ giành huy chương đồng mà còn thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử sau 60 năm chờ đợi.

Đây là lần đầu tiên "Tam sư" thắng một trận tranh hạng ba World Cup. Trước đó, họ lần lượt thất bại ở hai lần góp mặt vào các năm 1990 trước chủ nhà Italy và 2018 trước tuyển Bỉ.

Đáng chú ý, tuyển Anh lập thành tích tốt nhất ở một kỳ World Cup tổ chức ngoài lãnh thổ nước này. Kể từ chức vô địch lịch sử năm 1966 tại Wembley, "Tam sư" nhiều lần tiến sâu nhưng chưa từng kết thúc giải đấu với vị trí thứ 3.

Bên cạnh dấu mốc tập thể, Jude Bellingham cũng ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Anh. Bàn thắng ấn định chiến thắng 6-4 giúp tiền vệ 23 tuổi nâng tổng số pha lập công tại World Cup 2026 lên con số 7, trở thành cầu thủ tuyển Anh ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup.

Hành trình tại Bắc Mỹ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của bóng đá Anh. Tính cả đội tuyển nam và nữ, Anh đều góp mặt ở vòng bán kết trong 4 giải đấu lớn liên tiếp, bắt đầu từ World Cup nữ 2023.

Dù chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vàng, màn trình diễn tại World Cup 2026 cho thấy "Tam sư" đang duy trì vị thế của một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới.

Khoảnh khắc Saka hoàn tất cú hat-trick trước Pháp Bukayo Saka tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Pháp rạng sáng 19/7, góp công lớn giúp tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026.

Roy Keane chê bai màn ra mắt của sao Chelsea

Roy Keane dùng những lời lẽ cực kỳ gay gắt để chỉ trích Trevoh Chalobah, dù tuyển Anh đánh bại Pháp với tỷ số 6-4 ở trận tranh hạng ba World Cup 2026.

2 giờ trước

Chai nước 'nhắc bài' của Pickford lại xuất hiện

Sáng 19/7, chiếc chai nước chứa đầy ghi chú chiến thuật của Jordan Pickford tiếp tục xuất hiện khi tuyển Anh thắng Pháp 6-4 ở trận tranh hạng ba World Cup 2026.

3 giờ trước

Hình ảnh đặc biệt sau trận Anh - Pháp

Sáng 19/7, các cầu thủ Anh và Pháp cùng nhau tạo nên khoảnh khắc đẹp sau tiếng còi mãn cuộc trận tranh hạng ba World Cup 2026.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

tuyển Anh Tuyển Anh Tuyển Pháp tuyển Anh

    Đọc tiếp

    Nụ cười hiếm hoi của Mainoo ở World Cup 2026

    Nụ cười hiếm hoi của Mainoo ở World Cup 2026

    40 phút trước 10:10 19/7/2026

    0

    Kobbie Mainoo thể hiện cảm xúc vui vẻ hiếm hoi khi khép lại World Cup 2026 mà không thi đấu phút nào, thậm chí lỡ cả trận tranh hạng ba vì chấn thương.

    Olise bật khóc

    Olise bật khóc

    45 phút trước 10:05 19/7/2026

    0

    Sau khi tuyển Pháp để thua Anh với tỷ số 4-6 ở trận tranh hạng ba World Cup 2026, Michael Olise đã bật khóc và tự trách mình về những tình huống bản thân bỏ lỡ cơ hội.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý