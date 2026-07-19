Kỳ World Cup lịch sử của tuyển Anh

Sáng 19/7, tuyển Anh khép lại hành trình tại World Cup 2026 theo cách không thể ấn tượng hơn khi đánh bại tuyển Pháp 6-4 ở trận tranh hạng ba.

Thành tích tốt nhất của tuyển Anh ở một kỳ World Cup tổ chức ở nước ngoài.

Trên sân Miami, thầy trò HLV Thomas Tuchel cống hiến một trận cầu mãn nhãn với tổng cộng 10 bàn thắng. Đánh bại tuyển Pháp 6-4 ở trận tranh hạng ba, tuyển Anh không chỉ giành huy chương đồng mà còn thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử sau 60 năm chờ đợi.

Đây là lần đầu tiên "Tam sư" thắng một trận tranh hạng ba World Cup. Trước đó, họ lần lượt thất bại ở hai lần góp mặt vào các năm 1990 trước chủ nhà Italy và 2018 trước tuyển Bỉ.

Đáng chú ý, tuyển Anh lập thành tích tốt nhất ở một kỳ World Cup tổ chức ngoài lãnh thổ nước này. Kể từ chức vô địch lịch sử năm 1966 tại Wembley, "Tam sư" nhiều lần tiến sâu nhưng chưa từng kết thúc giải đấu với vị trí thứ 3.

Bên cạnh dấu mốc tập thể, Jude Bellingham cũng ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Anh. Bàn thắng ấn định chiến thắng 6-4 giúp tiền vệ 23 tuổi nâng tổng số pha lập công tại World Cup 2026 lên con số 7, trở thành cầu thủ tuyển Anh ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup.

Hành trình tại Bắc Mỹ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của bóng đá Anh. Tính cả đội tuyển nam và nữ, Anh đều góp mặt ở vòng bán kết trong 4 giải đấu lớn liên tiếp, bắt đầu từ World Cup nữ 2023.

Dù chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vàng, màn trình diễn tại World Cup 2026 cho thấy "Tam sư" đang duy trì vị thế của một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới.

Khoảnh khắc Saka hoàn tất cú hat-trick trước Pháp Bukayo Saka tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Pháp rạng sáng 19/7, góp công lớn giúp tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026.