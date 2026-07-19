Hình ảnh đặc biệt sau trận Anh - Pháp

Sáng 19/7, các cầu thủ Anh và Pháp cùng nhau tạo nên khoảnh khắc đẹp sau tiếng còi mãn cuộc trận tranh hạng ba World Cup 2026.

Các cầu thủ Anh và Pháp cùng cầu nguyện.

Thay vì ăn mừng hay thất vọng, một số cầu thủ Anh và Pháp tập trung tại vòng tròn giữa sân. Họ đứng thành một vòng tròn, nắm tay nhau và cùng cúi đầu cầu nguyện. Hình ảnh những cầu thủ đến từ hai chiến tuyến sát cánh bên nhau nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt hơn khi diễn ra ngay sau trận tranh hạng ba đầy cảm xúc. Tuyển Anh đánh bại Pháp với tỷ số 6-4 trong cuộc rượt đuổi hấp dẫn bậc nhất giải đấu. Dù kết quả nghiêng về "Tam sư", các cầu thủ hai bên vẫn dành cho nhau sự tôn trọng tuyệt đối sau 90 phút cống hiến.

Đây không phải lần đầu tiên hình ảnh cầu thủ hai đội cùng cầu nguyện xuất hiện tại World Cup 2026. Trước đó, sau trận Đức thắng Curacao 7-1 ở vòng bảng, cầu thủ của cả hai đội cũng đã tập trung ở giữa sân, nắm tay và cúi đầu cầu nguyện.

Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần thể thao đẹp. Không còn sự đối đầu trên sân cỏ, cầu thủ hai đội gạt bỏ mọi khoảng cách để cùng cầu nguyện và chia sẻ những khoảnh khắc cuối cùng của hành trình World Cup.

Trận tranh hạng ba cũng diễn ra với tâm lý cởi mở hơn so với các vòng đấu trước. Sau khi cùng lỡ hẹn với trận chung kết, cả Anh lẫn Pháp đều bước vào cuộc đối đầu với tinh thần thoải mái, mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc và liên tục tạo ra những pha bóng tấn công đẹp mắt.

Anh mở tỷ số 1-0 trước Pháp Sáng 19/7, Declan Rice dứt điểm tung lưới Pháp mở tỷ số 1-0 cho tuyển Anh ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.