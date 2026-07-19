Phản ứng của Kante khi không đá một phút nào ở World Cup 2026

Không được HLV Didier Deschamps sử dụng dù chỉ một phút tại World Cup 2026, N'Golo Kante vẫn để lại hình ảnh đẹp sau trận tranh hạng ba với tuyển Anh sáng 19/7.

Nụ cười của Kante sau trận.

Tuyển Pháp khép lại giải đấu bằng thất bại 4-6 trước tuyển Anh, qua đó cán đích ở vị trí thứ tư. Khi tiếng còi mãn cuộc, Kante vẫn giữ nụ cười trên môi. Tiền vệ 35 tuổi chủ động ôm chặt HLV Didier Deschamps sau hành trình đầy tiếc nuối của "Les Bleus".

Hình ảnh Kante mỉm cười và dành cái ôm thân tình cho Deschamps nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ. Dù không góp mặt trên sân, nhà vô địch World Cup 2018 vẫn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và sự đoàn kết với toàn đội đến những giây phút cuối cùng.

Đáng chú ý, Kante không thi đấu bất kỳ phút nào tại World Cup 2026. Anh liên tục ngồi dự bị từ vòng bảng đến các trận đấu loại trực tiếp, trong bối cảnh Deschamps ưu tiên sử dụng bộ ba tiền vệ gồm Manu Kone, Warren Zaire-Emery và Adrien Rabiot.

Việc Kante vắng bóng trên sân không xuất phát từ chấn thương. Cựu tiền vệ Chelsea hoàn toàn khỏe mạnh và luôn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng chỉ đóng vai trò phương án dự phòng trong suốt giải đấu.

Ở trận tranh hạng ba, Deschamps tiếp tục giữ nguyên quyết định khi để Kante ngồi ngoài. Sau khi World Cup 2026 khép lại, khả năng cao Kante cũng sẽ nói lời chia tay tuyển Pháp.

Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 trước Anh Sáng 19/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Anh giúp Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.