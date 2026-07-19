Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Phản ứng của Kante khi không đá một phút nào ở World Cup 2026

  • Chủ nhật, 19/7/2026 07:21 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Không được HLV Didier Deschamps sử dụng dù chỉ một phút tại World Cup 2026, N'Golo Kante vẫn để lại hình ảnh đẹp sau trận tranh hạng ba với tuyển Anh sáng 19/7.

Nụ cười của Kante sau trận.

Tuyển Pháp khép lại giải đấu bằng thất bại 4-6 trước tuyển Anh, qua đó cán đích ở vị trí thứ tư. Khi tiếng còi mãn cuộc, Kante vẫn giữ nụ cười trên môi. Tiền vệ 35 tuổi chủ động ôm chặt HLV Didier Deschamps sau hành trình đầy tiếc nuối của "Les Bleus".

Hình ảnh Kante mỉm cười và dành cái ôm thân tình cho Deschamps nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ. Dù không góp mặt trên sân, nhà vô địch World Cup 2018 vẫn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và sự đoàn kết với toàn đội đến những giây phút cuối cùng.

Đáng chú ý, Kante không thi đấu bất kỳ phút nào tại World Cup 2026. Anh liên tục ngồi dự bị từ vòng bảng đến các trận đấu loại trực tiếp, trong bối cảnh Deschamps ưu tiên sử dụng bộ ba tiền vệ gồm Manu Kone, Warren Zaire-Emery và Adrien Rabiot.

Việc Kante vắng bóng trên sân không xuất phát từ chấn thương. Cựu tiền vệ Chelsea hoàn toàn khỏe mạnh và luôn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng chỉ đóng vai trò phương án dự phòng trong suốt giải đấu.

Ở trận tranh hạng ba, Deschamps tiếp tục giữ nguyên quyết định khi để Kante ngồi ngoài. Sau khi World Cup 2026 khép lại, khả năng cao Kante cũng sẽ nói lời chia tay tuyển Pháp.

Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 trước Anh Sáng 19/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Anh giúp Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.

Kante chia tay tuyển Pháp sau World Cup?

N'Golo Kante khả năng được trao cơ hội ở trận tranh hạng ba với tuyển Anh vào lúc 2h ngày 19/7. Nhưng đó cũng có thể là trận cuối cùng của anh trong màu áo ĐTQG.

37:2207 hôm qua

Có hay không Mbappe chèn ép Kante?

N'Golo Kante không thi đấu một phút nào tại World Cup 2026, làm dấy lên tranh cãi xoay quanh vai trò của Kylian Mbappe trong nội bộ tuyển Pháp.

46:2766 hôm qua

Trường hợp khó hiểu của Kante

N'Golo Kante chưa được sử dụng dù chỉ một phút sau khi Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7.

09:00 15/7/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Kante Tuyển Anh Kante

    Đọc tiếp

    Kỳ World Cup bị bình luận độc hại chưa từng có

    Kỳ World Cup bị bình luận độc hại chưa từng có

    27 phút trước 07:21 19/7/2026

    0

    FIFA cho biết số bình luận công kích và đe dọa nhắm vào cầu thủ tại World Cup 2026 tăng đột biến, trong đó hơn nửa triệu nội dung được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

    Ánh mắt thất thần của Mbappe

    Ánh mắt thất thần của Mbappe

    43 phút trước 07:04 19/7/2026

    0

    Kylian Mbappe ghi cú đúp, phá kỷ lục ghi bàn nhưng vẫn không giấu nổi nỗi thất vọng khi tuyển Pháp thua 4-6 trước Anh ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 sáng 19/7.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý