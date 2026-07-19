Phản ứng của Kante khi không đá một phút nào ở World Cup 2026

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Nụ cười của Kante sau trận.
Tuyển Pháp khép lại giải đấu bằng thất bại 4-6 trước tuyển Anh, qua đó cán đích ở vị trí thứ tư. Khi tiếng còi mãn cuộc, Kante vẫn giữ nụ cười trên môi. Tiền vệ 35 tuổi chủ động ôm chặt HLV Didier Deschamps sau hành trình đầy tiếc nuối của "Les Bleus".
Hình ảnh Kante mỉm cười và dành cái ôm thân tình cho Deschamps nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ. Dù không góp mặt trên sân, nhà vô địch World Cup 2018 vẫn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và sự đoàn kết với toàn đội đến những giây phút cuối cùng.
Đáng chú ý, Kante không thi đấu bất kỳ phút nào tại World Cup 2026. Anh liên tục ngồi dự bị từ vòng bảng đến các trận đấu loại trực tiếp, trong bối cảnh Deschamps ưu tiên sử dụng bộ ba tiền vệ gồm Manu Kone, Warren Zaire-Emery và Adrien Rabiot.
Việc Kante vắng bóng trên sân không xuất phát từ chấn thương. Cựu tiền vệ Chelsea hoàn toàn khỏe mạnh và luôn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng chỉ đóng vai trò phương án dự phòng trong suốt giải đấu.
Ở trận tranh hạng ba, Deschamps tiếp tục giữ nguyên quyết định khi để Kante ngồi ngoài. Sau khi World Cup 2026 khép lại, khả năng cao Kante cũng sẽ nói lời chia tay tuyển Pháp.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.