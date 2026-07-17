Có hay không Mbappe chèn ép Kante?

N'Golo Kante không thi đấu một phút nào tại World Cup 2026, làm dấy lên tranh cãi xoay quanh vai trò của Kylian Mbappe trong nội bộ tuyển Pháp.

Kante từng phớt lờ Mbappe.

Kante là trường hợp khó hiểu nhất của "Les Bleus" tại World Cup 2026. Nhà vô địch thế giới năm 2018 không thi đấu dù chỉ một phút, ngay cả khi tuyển Pháp gục ngã 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết trong thế trận lép vế hoàn toàn ở khu trung tuyến.

Quyết định của HLV Didier Deschamps lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi. Nhưng song song với những chỉ trích dành cho chiến lược gia người Pháp, một câu hỏi khác cũng xuất hiện. Đó là liệu Mbappe có tác động đến việc Kante bị "đóng băng" trên băng ghế dự bị?

Trường hợp khó hiểu của Kante

Nhìn vào những gì diễn ra, không ít người hâm mộ khó hiểu. Kante không chấn thương, vẫn đủ thể lực và luôn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Thế nhưng, suốt cả giải đấu, Deschamps chưa một lần trao cơ hội cho tiền vệ từng được xem là "lá phổi" của tuyển Pháp.

Kante chưa ra sân một phút nào tại World Cup 2026.

Ngay cả khi Aurelien Tchouameni vắng mặt vì chấn thương, Deschamps vẫn ưu tiên Kouadio Kone rồi Warren Zaire-Emery. Trước Tây Ban Nha, khi Rodri hoàn toàn làm chủ tuyến giữa và tuyển Pháp mất quyền kiểm soát trận đấu, Kante vẫn chỉ ngồi trên ghế dự bị.

Thierry Henry là người phản ứng gay gắt nhất. Theo huyền thoại bóng đá Pháp, Kante không bao giờ đáng phải trải qua một kỳ World Cup tồi tệ như vậy.

"Kante là nhà vô địch, là thủ lĩnh và là cầu thủ mang đến sự cân bằng cho cả đội. Pháp thiếu khả năng thu hồi bóng, thiếu năng lượng và thiếu tinh thần chiến đấu trước Tây Ban Nha. Đó đều là những điều Kante có thể mang lại", Henry nhận định.

Ý kiến này nhận được sự đồng tình của đông đảo CĐV. Nhiều người cho rằng nếu không còn đủ sức đá chính, Kante vẫn xứng đáng được sử dụng trong một số thời điểm hoặc ít nhất được trao vài phút ở vòng bảng thay vì trở thành "khán giả đặc biệt".

Chính từ sự bất thường ấy, những tin đồn về mâu thuẫn nội bộ lại bị đào xới. Trước World Cup, mạng xã hội lan truyền đoạn video cho thấy Kante tránh bắt tay Mbappe trong đường hầm, hay câu chuyện Mbappe yêu cầu Rayan Cherki lấy băng đội trưởng từ Kante trong một trận giao hữu.

Có hay không Mbappe chèn ép Kante?

Tuy nhiên, đến nay chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho thấy những sự việc trên liên quan đến quyết định chuyên môn của Deschamps. Mbappe công khai xin lỗi sau những tranh cãi phát sinh, đồng thời khẳng định giữa anh và Kante không tồn tại bất đồng. Tuyển Pháp cũng chủ động công bố hình ảnh cả hai phối hợp trên sân tập nhằm dập tắt các đồn đoán.

Nói cách khác, giả thuyết Mbappe "chèn ép" Kante chỉ dừng ở mức nghi vấn. Điều đáng bàn hơn nằm ở chính Deschamps. Nếu ông không còn tin tưởng Kante, vì sao vẫn triệu tập tiền vệ 35 tuổi đến World Cup?

Mối quan hệ của Kante và Mbappe được cho là xấu đi thời gian qua.

Ngược lại, nếu Kante đủ khả năng cống hiến, tại sao ông không trao cho anh dù chỉ một cơ hội trong bối cảnh tuyến giữa nhiều thời điểm chơi thiếu sức sống? Đó mới là câu hỏi lớn nhất sau thất bại của tuyển Pháp.

Kante có thể không còn ở đỉnh cao phong độ như 8 năm trước, nhưng một cầu thủ từng là linh hồn trong chức vô địch World Cup 2018 xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn. Con số 0 phút thi đấu của Kante rõ ràng khiến tất cả ngỡ ngàng.

Cho đến khi xuất hiện những bằng chứng rõ ràng, sẽ là thiếu công bằng nếu quy trách nhiệm cho Mbappe. Nhưng cũng chính vì Kante không được sử dụng, những nghi ngờ về cách Deschamps quản lý nhân sự và bầu không khí trong phòng thay đồ tuyển Pháp sẽ còn tiếp tục gây tranh cãi trong thời gian tới.

Cá nhân Kante còn cơ hội ra sân ở World Cup 2026 khi Pháp đối đầu Anh thuộc trận tranh hạng ba vào lúc 2h ngày 19/7.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.