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Thể thao World Cup 2026

Mbappe bỏ vào đường hầm sau khi thua Tây Ban Nha

  • Thứ tư, 15/7/2026 18:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha sáng 15/7, Kylian Mbappe đi thẳng vào đường hầm mà không chúc mừng đối thủ.

Nỗi thất vọng của Mbappe. Ảnh: Reuters.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân AT&T, trong khi phần lớn cầu thủ hai đội bắt tay và trao nhau những lời động viên theo thông lệ, Mbappe đi thẳng vào đường hầm. Theo Tribuna, tiền đạo Real Madrid không tham gia màn giao lưu sau trận và cũng không chúc mừng các cầu thủ Tây Ban Nha.

Hình ảnh trên nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, tạo nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Mbappe quá thất vọng nên không giữ được bình tĩnh sau khi tuyển Pháp lỡ cơ hội góp mặt ở trận chung kết. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến chỉ trích đội trưởng "Les Bleus" vì cho rằng anh thiếu tinh thần fair-play.

Trên sân, Mbappe có một trận đấu dưới sức. Dù được kỳ vọng sẽ tạo khác biệt, chân sút 27 tuổi hoàn toàn bị hàng phòng ngự Tây Ban Nha phong tỏa và không ghi được bàn thắng nào.

Sau trận, Mbappe thừa nhận tuyển Pháp chơi dưới kỳ vọng và không tìm cách đổ lỗi cho bất kỳ ai. Tiền đạo sinh năm 1998 cho rằng đội bóng của HLV Didier Deschamps thi đấu thiếu hiệu quả, không triển khai được đấu pháp đề ra và xứng đáng nhận thất bại.

Với vai trò đội trưởng, Mbappe cũng nhận trách nhiệm về màn trình diễn đáng quên của toàn đội. Anh khẳng định Pháp lép vế trước một Tây Ban Nha thi đấu kỷ luật, kiểm soát thế trận tốt hơn và tận dụng cơ hội hiệu quả.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha có chiến thắng thuyết phục nhờ các pha lập công của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro. Kết quả này đưa "La Roja" lần đầu tiên kể từ năm 2010 giành quyền góp mặt ở trận chung kết World Cup.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.

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Minh Nghi

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