Olise bị chỉ trích dữ dội

Michael Olise đang trở thành tâm điểm chỉ trích tại Pháp sau màn trình diễn gây thất vọng trong thất bại 0-2 của tuyển Pháp trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026.

Olise (trái) gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Trước trận, Olise nhận được rất nhiều kỳ vọng nhờ phong độ ấn tượng với 5 pha kiến tạo tại giải đấu. Anh được xem là nhân tố có thể tạo ra khác biệt cho "Les Bleus". Tuy nhiên, trước hàng tiền vệ chơi xuất sắc của Tây Ban Nha gồm Rodri và Fabian Ruiz, cầu thủ 24 tuổi hoàn toàn lép vế và không để lại nhiều dấu ấn.

Nhà báo nổi tiếng Daniel Riolo bày tỏ sự thất vọng khi bình luận trên chương trình của đài RMC Sport. Ông châm biếm: "Chúng ta đã đặt Olise ngồi cùng mâm với Zinedine Zidane và Michel Platini, nhưng cậu ấy thậm chí còn không thể ngồi ăn trong chính căn bếp của mình".

Sau đó, ông Riolo cũng thừa nhận hối tiếc vì đã dành quá nhiều lời khen cho Olise trong các chương trình trước đó.

Cucurella phong tỏa thành công Olise (áo xanh). Ảnh: Reuters.

Không chỉ giới chuyên môn, truyền thông Pháp cũng đánh giá thấp màn trình diễn của ngôi sao Bayern Munich. Tờ L'Equipe chỉ chấm Olise 3/10 điểm và nhận xét tiền vệ này gần như "biến mất" trên sân, liên tục bị hệ thống phòng ngự cùng sức ép tầm cao của Tây Ban Nha vô hiệu hóa.

Các thống kê càng cho thấy một trận đấu đáng quên của Olise. Anh không tung ra cú dứt điểm nào, không thực hiện thành công pha rê bóng nào, để mất bóng tới 20 lần, chỉ thắng 50% các pha tranh chấp và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 76%. Sau màn trình diễn nhạt nhòa, HLV Didier Deschamps quyết định rút Olise khỏi sân ở phút 72 để nhường chỗ cho Rayan Cherki.

Đây cũng là trận bán kết lớn thứ hai liên tiếp Olise gây thất vọng, sau khi không thể tạo dấu ấn trong cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và PSG ở bán kết Champions League. Điều đó khiến những kỳ vọng dành cho tiền vệ trẻ này nhanh chóng chuyển thành những nghi ngờ về khả năng tỏa sáng ở các trận cầu đỉnh cao.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.