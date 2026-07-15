Hình ảnh tranh cãi của Vinicius sau khi bị loại khỏi World Cup

Vinicius Junior xuất hiện trên một siêu du thuyền sang trọng cùng nữ influencer Virginia Fonseca sau khi tuyển Brazil bị Na Uy loại ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Hình ảnh khiến Vinicius hứng chỉ trích vì mải ăn chơi.

Theo truyền thông Brazil, hình ảnh ngôi sao của Real Madrid vui vẻ nghỉ dưỡng tại Ibiza (Tây Ban Nha) khiến làn sóng phẫn nộ bùng lên trong dư luận. Nhiều CĐV cho rằng tiền đạo 26 tuổi có hành động thiếu tôn trọng người hâm mộ trong bối cảnh đội tuyển trải qua kỳ World Cup thất vọng bậc nhất lịch sử.

Sau thất bại tại World Cup 2026, Vinicius chỉ đăng tải thông điệp ngắn xin lỗi người hâm mộ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều CĐV cho rằng lời xin lỗi đó là chưa đủ, đặc biệt khi những hình ảnh vui chơi cùng Virginia Fonseca liên tục được lan truyền.

Theo một số nguồn tin, chi phí thuê siêu du thuyền mà Vinicius sử dụng có thể lên tới khoảng 1 triệu bảng. Điều này càng khiến dư luận Brazil phản ứng dữ dội, coi đây là biểu tượng cho sự thiếu trách nhiệm sau thất bại của đội tuyển.

Đáng chú ý, sau khi Brazil bị loại, chỉ duy nhất hậu vệ kỳ cựu Danilo lên chuyến bay do Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) bố trí để trở về nước. Phần lớn tuyển thủ, trong đó có Vinicius, lựa chọn tách đoàn để đi nghỉ hoặc du lịch trước khi hội quân trở lại với CLB.

Không chỉ Vinicius, cả Neymar cũng vướng tranh cãi. Cựu sao Barcelona tận hưởng kỳ nghỉ ở Mỹ bằng việc tham dự một giải poker. Neymar dự giải đấu được tổ chức tại Las Vegas với mức phí đăng ký 10.000 USD .

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.