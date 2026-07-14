Bí mật mức thu nhập 150 triệu bảng của Oscar

Cựu tiền vệ người Brazil, Oscar, vừa có những chia sẻ đáng chú ý về thời gian sang Trung Quốc thi đấu.

Oscar kiếm bộn tiền khi chơi bóng ở Trung Quốc.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với người đồng đội cũ ở Chelsea, John Obi Mikel, Oscar được hỏi về thông tin anh kiếm được khoảng 150 triệu bảng sau 8 năm thi đấu tại Chinese Super League trong màu áo Shanghai Port. Đáp lại, cựu tiền vệ người Brazil cho biết: "Tôi gửi toàn bộ tiền lương vào một tài khoản riêng và chưa bao giờ động đến nó. Gia đình tôi và tôi sống bằng tiền thưởng sau mỗi trận đấu, vì số tiền đó cũng đã rất lớn rồi".

Oscar cũng nhớ lại thời điểm nhận được lời đề nghị hậu hĩnh từ Trung Quốc vào năm 2017. Theo anh, mức đãi ngộ quá lớn khiến bản thân mất ngủ suốt hai ngày vì phải cân nhắc giữa việc tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao tại châu Âu và bảo đảm tương lai tài chính cho gia đình.

Oscar xuất hiện trong buổi podcast của Mikel.

Quyết định cuối cùng của Oscar chịu ảnh hưởng lớn từ lời khuyên của vợ. Cựu sao Chelsea tiết lộ: "Khi CLB Trung Quốc gửi lời đề nghị, vợ tôi nói rằng ngày mai tôi hoàn toàn có thể gãy chân khi còn chơi cho Chelsea. Chúng tôi đến từ Brazil, có một gia đình rất đông người phải chăm lo, nên cuối cùng tôi đã chấp nhận".

Gia nhập Shanghai Port khi mới 25 tuổi, Oscar từng hứng chịu không ít chỉ trích vì rời châu Âu quá sớm. Tuy nhiên, sau nhiều năm, cựu tuyển thủ Brazil khẳng định quyết định ấy giúp anh bảo đảm tương lai tài chính cho cả gia đình và chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Hồi tháng 4, Oscar tuyên bố giải nghệ sau một sự cố sức khỏe nghiêm trọng. Báo chí Brazil nhận định cựu tiền vệ này đã chứng minh quyết định sang Trung Quốc là đúng đắn khi nguồn thu nhập tích lũy trong nhiều năm giúp anh có điều kiện điều trị bệnh và chăm lo cho gia đình.

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