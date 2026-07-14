Tuyển Argentina và Anh khơi lại mối thù lịch sử

Sau 24 năm, Argentina và Anh lại gặp nhau tại World Cup trong cuộc đối đầu gắn với nhiều dấu mốc đáng nhớ của giải đấu.

Messi lần đầu đối đầu tuyển Anh trong sự nghiệp khi Argentina và “Tam sư” gặp nhau ở bán kết World Cup 2026.

Có một chi tiết đặc biệt trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ của Lionel Messi: anh chưa từng đối đầu tuyển Anh. Messi gặp nhiều cường quốc bóng đá, từ Brazil, Đức, Italy, Tây Ban Nha đến Pháp, nhưng chưa bao giờ chạm trán “Tam sư”.

Phải đến năm 39 tuổi, Messi mới bước vào một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup. Phía bên kia là Jude Bellingham, tiền vệ 23 tuổi đang có phong độ cao với 4 bàn trong hai trận knock-out gần nhất.

Một cầu thủ từng trải qua sáu kỳ World Cup lần đầu gặp tuyển Anh. Đối diện anh là Bellingham, người ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hành trình của “Tam sư” tại giải đấu năm nay.

Argentina gặp Anh ở bán kết World Cup 2026. Cuộc đối đầu tại Atlanta mang theo những câu chuyện kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Những ký ức chưa phai

Hai đội không gặp nhau thường xuyên. Lần gần nhất Argentina và Anh đối đầu tại World Cup cách đây 24 năm. Tuy nhiên, nhiều cuộc chạm trán giữa họ vẫn được nhắc đến như những trận đấu đáng nhớ của giải.

Năm 1966, Antonio Rattin bị truất quyền thi đấu trong trận tứ kết tại Wembley. Đội trưởng Argentina không chấp nhận quyết định của trọng tài và mất nhiều phút mới rời sân. Anh thắng trận 1-0 và sau đó giành chức vô địch thế giới đầu tiên.

Diego Maradona vẫn là biểu tượng với bóng đá Argentina.

Hai thập kỷ sau, Argentina và Anh gặp nhau ở tứ kết World Cup 1986 tại Mexico, bốn năm sau chiến tranh Falklands. Diego Maradona trở thành nhân vật chính của trận đấu. Ông mở tỷ số bằng pha dùng tay chơi bóng mà trọng tài không phát hiện, trước khi đi bóng qua hàng loạt cầu thủ Anh để ghi bàn thứ hai chỉ bốn phút sau đó.

Hai bàn thắng trở thành những khoảnh khắc nổi tiếng nhất lịch sử World Cup. Một được biết đến với tên gọi “Bàn tay của Chúa”, bàn còn lại sau này được FIFA bình chọn là “Bàn thắng thế kỷ”.

Argentina thắng 2-1 rồi tiến tới chức vô địch. Gần 40 năm sau, trận đấu ấy vẫn được nhắc đến mỗi khi hai đội chuẩn bị gặp nhau. “Họ chắc chắn đang chờ cơ hội trả món nợ cho những gì Diego đã làm năm 1986. Lịch sử vẫn còn đó, lịch sử vẫn sống”, cựu tiền đạo Carlos Tevez nói trước trận bán kết.

12 năm sau, Argentina và Anh tạo ra một trận đấu đáng nhớ khác tại World Cup 1998. David Beckham nhận thẻ đỏ sau tình huống với Diego Simeone, trước khi “Tam sư” thất bại trên chấm luân lưu.

Beckham trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi trở về Anh. Bốn năm sau, tiền vệ Manchester United có cơ hội đối đầu Argentina một lần nữa tại World Cup 2002. Lần này, Beckham ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền, giúp Anh thắng 1-0. Đó cũng là lần gần nhất hai đội gặp nhau tại World Cup.

24 năm trôi qua kể từ trận đấu tại Sapporo (Nhật Bản). Beckham giải nghệ, Messi trải qua gần trọn sự nghiệp, còn Bellingham từ một đứa trẻ trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của tuyển Anh.

Bây giờ, Argentina và Anh gặp lại nhau.

Hai đội cùng trải qua hành trình khó khăn

Điểm chung đáng chú ý giữa Argentina và Anh tại World Cup năm nay là cả hai đều trải qua những trận đấu knock-out khó khăn. Argentina đến giải với tư cách đương kim vô địch. Tuy nhiên, đội bóng của Lionel Scaloni phải cần hiệp phụ để thắng Cape Verde 3-2, trước khi tạo ra cuộc lội ngược dòng trước Ai Cập.

Argentina bị dẫn 0-2 khi trận đấu chỉ còn 11 phút nhưng cuối cùng thắng 3-2. Đến tứ kết, Thụy Sĩ tiếp tục buộc nhà đương kim vô địch phải đá hiệp phụ trước khi thua 1-3. Ba trận knock-out liên tiếp, Argentina đều gặp khó khăn nhưng vẫn tìm được cách đi tiếp.

Bellingham ghi 4 bàn trong hai trận knock-out gần nhất của tuyển Anh trước Mexico và Na Uy.

Carlos Tevez mô tả đội bóng của Scaloni là tập thể “rất khó phân tích”. Theo cựu tiền đạo Argentina, đội tuyển ngày càng phải dựa vào chất lượng cá nhân để tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng.

Messi tiếp tục là nhân vật nổi bật nhất. Tiền đạo 39 tuổi đã ghi 8 bàn tại giải, ngang Kylian Mbappe trong cuộc đua Chiếc giày Vàng.

Hành trình của tuyển Anh cũng không dễ dàng hơn. Đội bóng của Thomas Tuchel phải chơi với 10 người trong chiến thắng trước Mexico ở vòng 16 đội, sau đó cần hiệp phụ để vượt qua Na Uy 2-1 tại tứ kết.

Trong hai trận đấu ấy, Bellingham ghi 4 bàn. Tiền vệ Real Madrid lập cú đúp trước Mexico rồi tiếp tục ghi hai bàn vào lưới Na Uy. Harry Kane vẫn là đội trưởng và trung tâm hàng công, nhưng vai trò của Bellingham ngày càng nổi bật trong những trận đấu quyết định.

HLV Tuchel thừa nhận tuyển Anh vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Nhà cầm quân người Đức muốn các học trò thi đấu chính xác và kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Ian Wright tin tuyển Anh có cơ hội đánh bại Argentina. Ông cho rằng cách chơi hẹp của nhà đương kim vô địch có thể tạo điều kiện để “Tam sư” phòng ngự và tổ chức phản công.

Argentina có kinh nghiệm và vị thế của nhà đương kim vô địch. Tuyển Anh bước vào bán kết sau hai trận knock-out khó khăn và sở hữu một Bellingham đang có phong độ cao.

Messi, ở tuổi 39, lần đầu đối đầu tuyển Anh. Bellingham, 23 tuổi, lần đầu gặp Argentina tại World Cup. Phía sau trận đấu là những dấu mốc từng gắn với Rattin, Maradona, Simeone và Beckham. Phía trước hai đội là tấm vé vào chung kết.

Sau 24 năm, Argentina và Anh lại gặp nhau tại World Cup. Lần này, sân khấu là Atlanta và phần thưởng dành cho đội chiến thắng là cơ hội tranh chức vô địch.