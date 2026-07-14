Nghi vấn Bellingham chấn thương

Hình ảnh Jude Bellingham ôm vai sau trận thắng Na Uy khiến truyền thông Argentina nghi ngờ ngôi sao tuyển Anh gặp chấn thương trước trận bán kết World Cup 2026.

Truyền thông Argentina cho rằng Bellingham tái phát chấn thương.

Nguồn cơn của những đồn đoán xuất phát từ đoạn video ghi lại cảnh Bellingham rời sân sau trận tứ kết. Trong khu vực hỗn hợp, tiền vệ 23 tuổi liên tục ôm vai trái và nhăn nhó khi di chuyển. Kênh TyC Sports cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy tuyển thủ Anh tái phát chấn thương.

Không chỉ vậy, các phóng viên Argentina còn phát hiện Bellingham nhiều lần đưa tay lên vai trong lúc thi đấu với Na Uy, càng làm dấy lên nghi vấn về tình trạng của một trong những cầu thủ quan trọng nhất của "Tam sư".

Tuy nhiên, giới chuyên môn Anh không quá lo lắng. Bellingham vốn gặp vấn đề dai dẳng ở vai kể từ khi bị trật khớp trong một trận đấu hồi tháng 3/2025. Anh trải qua ca phẫu thuật vào mùa hè năm ngoái để khắc phục chấn thương và hiện vẫn còn vết sẹo lớn trên vai trái.

Tiền vệ của Real Madrid đang trải qua kỳ World Cup rực rỡ nhất sự nghiệp. Sau 6 trận đấu, anh ghi 6 bàn thắng và là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải cũng như Vua phá lưới.

Ở trận tứ kết với Na Uy hôm 12/7, chính Bellingham là người hùng của tuyển Anh khi lập cú đúp. Anh ghi bàn gỡ hòa trước khi tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương trong hiệp phụ để ấn định chiến thắng 2-1, đưa "Tam sư" vào bán kết World Cup gặp Argentina vào ngày 16/7.

Ngoài trường hợp của Bellingham, HLV Thomas Tuchel gần như có đầy đủ lực lượng. Declan Rice bình phục sau đợt ốm nhẹ và được kỳ vọng sẽ kịp góp mặt trong cuộc đối đầu được chờ đợi với Argentina.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.