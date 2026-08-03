Tận cùng sự bối rối của đội hình Indonesia trước Việt Nam

Thất bại 0-3 trước tuyển Việt Nam không chỉ phản ánh sự chênh lệch về hiệu quả tấn công mà còn phơi bày sự rối loạn trong cách vận hành của Indonesia.

Pha phòng ngự rối bời của các cầu thủ Indonesia.

Tối 3/8, tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia 3-0 ngay trên sân khách ở lượt trận thứ tư bảng A ASEAN Cup 2026. Một trong những khoảnh khắc khiến người hâm mộ chú ý đến ở phút 79, khi đội chủ nhà tự đẩy mình vào tình huống hỗn loạn.

Xuất phát từ pha phá bóng lên của tuyển Việt Nam, Văn Vĩ khống chế bước một không tốt và để mất bóng. Indonesia có tới hai cầu thủ áp sát, trong đó Beckham Putra cũng lùi về hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, thay vì đoạt lại bóng, Beckham phá hụt, rồi lao vào va chạm với chính đồng đội.

Chỉ trong vài giây, lợi thế quân số của Indonesia biến mất. Các cầu thủ áo đỏ rơi vào thế bị động, không thể theo kịp Văn Vĩ, để cầu thủ Việt Nam cướp lại bóng và phát động đường chuyền giúp Đình Bắc thoát xuống đối mặt thủ môn.

Đó là hình ảnh tiêu biểu cho sự bối rối của Indonesia trong suốt trận đấu. Đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ 58%, nhưng không thể chuyển hóa ưu thế thành cơ hội rõ ràng.

Văn Vĩ đoạt lại bóng trong vòng vây các cầu thủ Indonesia.

Theo thống kê của Sofascore, Indonesia chỉ có 15 lần giải nguy, chưa bằng một nửa so với 33 lần của tuyển Việt Nam. Nhiều tình huống lên bóng của các cầu thủ chủ nhà dễ dàng bị các "Chiến binh sao vàng" hoá giải. Sự rời rạc thể hiện rõ trong cách Indonesia quyền kiểm soát mỗi khi Việt Nam tổ chức áp sát.

Thất bại này cho thấy Indonesia không chỉ thua về tỷ số mà còn thua trong cách tổ chức. Ngay từ đầu trận, Indonesia đã trả giá vì hệ thống phòng ngự lỏng lẻo.

Phút thứ 6, Văn Vĩ mở tỷ số sau đường chọc khe của Hoàng Đức. 9 phút sau, Hai Long tận dụng khoảng trống mênh mông phía sau hàng thủ để nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, Indonesia dồn lên nhưng càng chơi càng rối. Xuân Son vào sân từ ghế dự bị và khép lại chiến thắng 3-0 bằng pha thoát xuống dứt điểm lạnh lùng ở phút 71.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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