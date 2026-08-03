Điều gây ấn tượng mạnh ở tuyển Việt Nam

Sau ba trận đấu tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tiếp tục cho thấy sự chắc chắn ở hàng phòng ngự.

Tuyển Việt Nam chưa nhận bàn thua nào từ đầu giải. Ảnh: Minh Chiến

Tối 3/8, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia trên sân Pakansari, qua đó mở toang cánh cửa giành vé vào vòng tiếp theo tại bảng A, ASEAN Cup 2026.

Một điểm đáng chú ý là đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì thành tích chưa để thủng lưới bàn nào kể từ đầu giải. Tại ASEAN Cup 2026, chỉ Thái Lan ở bảng B có thành tích tương tự tuyển Việt Nam, dù đội bóng xứ chùa vàng mới thi đấu ít hơn thầy trò HLV Kim Sang-sik một trận.

Thành công của tuyển Việt Nam đến từ sự ổn định của bộ ba trụ cột nơi hàng phòng ngự. Trong khung gỗ, thủ môn Lê Giang Patrik tiếp tục duy trì phong độ cao với những pha xử lý chắc chắn cùng khả năng chỉ huy hàng thủ hiệu quả. Kinh nghiệm và sự điềm tĩnh của anh giúp các đồng đội luôn giữ được sự tự tin trước sức ép từ đối phương.

Ở phía trên, Thành Chung cũng cho thấy dấu hiệu lấy lại phong độ. Trung vệ sinh năm 1997 thi đấu tập trung, cải thiện đáng kể khả năng tranh chấp và bọc lót, góp phần giúp hàng thủ tuyển Việt Nam vận hành kín kẽ hơn qua từng trận đấu.

Điểm sáng còn lại là màn tái xuất đúng thời điểm của Bùi Hoàng Việt Anh. Trung vệ của CLB Công An Hà Nội nhanh chóng khẳng định đẳng cấp khi sát cánh cùng Thành Chung, hóa giải nhiều đợt tấn công nguy hiểm của Indonesia.

Việc giữ sạch lưới sau ba trận liên tiếp là minh chứng rõ nét cho sự hiệu quả trong cách tổ chức phòng ngự của HLV Kim Sang-sik. Nếu tiếp tục duy trì sự chắc chắn này, tuyển Việt Nam sẽ có nền tảng vững vàng để hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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