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Thể thao

HLV Kim Sang-sik nối dài kỷ lục bất bại cùng tuyển Việt Nam

  • Thứ hai, 3/8/2026 22:28 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Tối 3/8, chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở lượt 3 bảng A ASEAN Cup 2026 giúp HLV Kim Sang Sik nâng chuỗi trận bất bại cùng tuyển Việt Nam lên con số 21.

Việt Nam nối dài chuỗi trận bất bại. Ảnh: Minh Chiến.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục nối dài phong độ ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang-sik khi đánh bại Indonesia 3-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó thiết lập cột mốc 21 trận liên tiếp không thua.

Đây là chuỗi bất bại dài nhất của tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua, đồng thời là kỷ lục cá nhân của chiến lược gia người Hàn Quốc kể từ khi tiếp quản đội tuyển. Trong 21 trận vừa qua, tuyển Việt Nam giành 18 chiến thắng và hòa 3 trận.

Trước khi HLV Kim lập cột mốc 21 trận bất bại, thành tích nổi bật gần nhất của tuyển Việt Nam là chuỗi 18 trận không thua trong giai đoạn 2016-2018 dưới thời các HLV Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung và Park Hang-seo.

Chuỗi trận ấn tượng này bắt đầu từ trận hòa 1-1 với Ấn Độ vào tháng 10/2024. Kể từ đó, đội tuyển duy trì thành tích bất bại xuyên suốt nhiều đấu trường, từ hành trình vô địch ASEAN Cup 2024, vòng loại Asian Cup 2027, các trận giao hữu quốc tế thuộc FIFA Days đến ASEAN Cup 2026.

Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam là đương kim vô địch và hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Với phong độ hiện tại, đoàn quân của HLV Kim vẫn còn cơ hội kéo dài chuỗi bất bại khi phía trước còn các trận gặp Campuchia ở lượt cuối vòng bảng và giai đoạn knock-out.

Cột mốc 21 trận không thua là minh chứng rõ nét cho sự ổn định và hiệu quả của tuyển Việt Nam dưới thời Kim Sang Sik, đồng thời tạo thêm niềm tin vào khả năng bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup của đội bóng.

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Đào Trần

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