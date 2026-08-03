Trung vệ tuyển Việt Nam đổ máu

Tối 3/8, Bùi Hoàng Việt Anh bị chảy máu vùng đấu sau tình huống va chạm với Mitchell Baker, trong trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam tại bảng A ASEAN Cup 2026.

Bùi Hoàng Việt Anh đổ máu sau pha va chạm với tiền đạo Indonesia. Ảnh: FPT

Phút 26, trong một tình huống tranh chấp trên không, Việt Anh có pha va chạm mạnh với tiền đạo Baker bên phía Indonesia. Máu đã đổ trên mặt trung vệ mang áo số 20, buộc các nhân viên y tế phải vào sân quấn băng để anh có thể tiếp tục thi đấu sau đó ít lâu.

Bên ngoài đường biên, HLV Kim Sang-sik lộ rõ vẻ mặt lo lắng với chấn thương của học trò. Việt Anh là thay đổi nhân sự quan trọng khi trám vào vị trí của Đoàn Văn Hậu, và cầu thủ này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hóa giải các chân sút nguy hiểm bên phía chủ nhà.

Trước đó, thế trận sớm nghiêng về nhà đương kim vô địch giải đấu nhờ những đòn phủ đầu ấn tượng. Ngay phút thứ 6, xuất phát từ pha pressing tầm cao hiệu quả, Hai Long phối hợp cùng Hoàng Đức để Văn Vĩ băng xuống dứt điểm góc hẹp tung lưới Indonesia.

Sự bế tắc của đội khách tiếp tục bị khoét sâu ở phút 15. Từ một pha phản công bên hành lang cánh trái, Hai Long thoát xuống đối mặt và dễ dàng đánh bại thủ môn Nadeo Argawinata, nâng tỷ số lên 2-0.

Tối 3/8, tuyển Việt Nam đè bẹp Indonesia 3-0 ngay trên sân đối thủ, kết quả giúp thầy trò Kim Sang-sik sáng cửa đi tiếp với ngôi nhất bảng.

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Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.