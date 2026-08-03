Trung vệ tuyển Việt Nam đổ máu

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Bùi Hoàng Việt Anh đổ máu sau pha va chạm với tiền đạo Indonesia. Ảnh: FPT
Phút 26, trong một tình huống tranh chấp trên không, Việt Anh có pha va chạm mạnh với tiền đạo Baker bên phía Indonesia. Máu đã đổ trên mặt trung vệ mang áo số 20, buộc các nhân viên y tế phải vào sân quấn băng để anh có thể tiếp tục thi đấu sau đó ít lâu.
Bên ngoài đường biên, HLV Kim Sang-sik lộ rõ vẻ mặt lo lắng với chấn thương của học trò. Việt Anh là thay đổi nhân sự quan trọng khi trám vào vị trí của Đoàn Văn Hậu, và cầu thủ này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hóa giải các chân sút nguy hiểm bên phía chủ nhà.
Tối 3/8, tuyển Việt Nam đè bẹp Indonesia 3-0 ngay trên sân đối thủ, kết quả giúp thầy trò Kim Sang-sik sáng cửa đi tiếp với ngôi nhất bảng.
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