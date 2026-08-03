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Thể thao

Khoảnh khắc thất thần của HLV Indonesia

  • Thứ hai, 3/8/2026 21:03 (GMT+7)
  • 4 phút trước

Tối 3/8, việc Indonesia để thua chóng vánh Việt Nam trên sân nhà tại bảng A ASEAN Cup 2026 khiến huấn luyện viên John Herdman không giấu được sự thất vọng.

Huấn luyện viên John Herdman bày tỏ nỗi thất vọng sau khi Indonesia để thua Việt Nam. Ảnh: FPT

Ngay phút thứ 6, đội tuyển Việt Nam bất ngờ mở tỷ số từ một tình huống pressing tầm cao đầy hiệu quả. Tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Indonesia, Hai Long cướp bóng và phối hợp với Hoàng Đức. Tiền vệ thuộc biên chế Ninh Bình chọc khe tinh tế cho Văn Vĩ. Ở góc hẹp, hậu vệ mang áo số 17 dứt điểm chân trái táo bạo vào góc gần, hạ gục thủ thành Argawinata.

Ngay sau bàn thua sớm, ống kính truyền hình đã bắt trọn khoảnh khắc bàng hoàng của huấn luyện viên John Herdman. Chiến lược gia này đứng bất động, hai tay tì chặt lên lan can khu vực kỹ thuật với ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào khoảng không.

Dù đang đeo tai nghe để điều hành trận đấu, gương mặt ông hiện rõ sự thất thần và biến sắc với kịch bản bị thủng lưới quá nhanh, điều dường như nằm ngoài mọi tính toán chiến thuật của nhà cầm quân 51 tuổi.

Sự bất ổn trong tâm lý thi đấu của các cầu thủ Indonesia tiếp tục bị khai thác triệt để. Khi đội khách còn chưa kịp chấn chỉnh đội hình để tìm bàn gỡ, lưới của đội chủ nhà phải rung lên lần thứ hai.

Phút 15, từ một tình huống phản công sắc lẹm bên hành lang cánh trái, Hai Long thoát xuống đối mặt với thủ môn Argawinata. Anh bình tĩnh thực hiện cú dứt điểm chuẩn xác vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam.

Hai bàn thắng sớm giúp thầy trò ông Kim Sang-sik chơi tự tin hơn. Ở chiều ngược lại, Indonesia sẽ phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn tìm kiếm bàn gỡ ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

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Huy Trưởng

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