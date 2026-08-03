Khoảnh khắc thất thần của HLV Indonesia

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Huấn luyện viên John Herdman bày tỏ nỗi thất vọng sau khi Indonesia để thua Việt Nam. Ảnh: FPT
Ngay phút thứ 6, đội tuyển Việt Nam bất ngờ mở tỷ số từ một tình huống pressing tầm cao đầy hiệu quả. Tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Indonesia, Hai Long cướp bóng và phối hợp với Hoàng Đức. Tiền vệ thuộc biên chế Ninh Bình chọc khe tinh tế cho Văn Vĩ. Ở góc hẹp, hậu vệ mang áo số 17 dứt điểm chân trái táo bạo vào góc gần, hạ gục thủ thành Argawinata.
Hai bàn thắng sớm giúp thầy trò ông Kim Sang-sik chơi tự tin hơn. Ở chiều ngược lại, Indonesia sẽ phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn tìm kiếm bàn gỡ ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
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