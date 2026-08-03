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Thể thao

Cửa duy nhất khiến tuyển Việt Nam bị loại sau trận thắng Indonesia 3-0

  • Thứ hai, 3/8/2026 22:30 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Tối 3/8, chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia giúp tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm và mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam sáng cửa vào bán kết. Ảnh: Minh Chiến.

Sau trận đấu trên sân Pakansari, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có 7 điểm sau 3 trận, bằng điểm với Singapore và xếp nhất bảng A do hơn hiệu số phụ. Trong khi đó, Indonesia rơi xuống vị trí thứ 3 với 6 điểm. Campuchia có 3 điểm sau 3 trận, còn Timor Leste chính thức bị loại khi toàn thua cả 4 trận.

Tại ASEAN Cup 2026, ban tổ chức ưu tiên xét thành tích đối đầu trực tiếp (điểm, hiệu số, số bàn thắng). Nếu chưa phân định được, hiệu số bàn thắng bại toàn bảng sẽ là tiêu chí tiếp theo để xếp hạng.

Ở lượt trận cuối, Việt Nam gặp Campuchia, còn Singapore chạm trán Indonesia. Nếu Việt Nam thắng hoặc hòa Campuchia, đội sẽ có ít nhất 8 điểm và chắc chắn góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất, bất kể kết quả trận đấu còn lại.

Nguy cơ chỉ xuất hiện nếu tuyển Việt Nam thua đậm Campuchia, đồng thời Indonesia đánh bại Singapore. Khi đó, Indonesia sẽ vươn lên 9 điểm để giành một suất vào bán kết, còn Việt Nam và Singapore cùng dừng ở 7 điểm.

Do hai đội hòa nhau 0-0 ở vòng bảng, thành tích đối đầu không thể phân định thứ hạng. Ban tổ chức sẽ tiếp tục xét đến các tiêu chí tiếp theo, trong đó hiệu số bàn thắng bại toàn bảng là yếu tố có thể quyết định.

Tuyển Việt Nam sở hữu lợi thế lớn về hiệu số (+10 so với +3) sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Vì vậy, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik phải nhận thất bại với cách biệt đủ lớn trước Campuchia mới có khả năng bị Singapore vượt mặt ở hiệu số phụ.

Nói cách khác, đó là kịch bản rất khó xảy ra. Chỉ cần tránh một trận thua đậm trước Campuchia, tuyển Việt Nam vẫn đứng trước cơ hội rất lớn góp mặt ở bán kết.

Lúc 20h ngày 7/8, "Những chiến binh sao vàng" sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón Campuchia ở lượt cuối vòng bảng.

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