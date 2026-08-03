Lợi thế nếu tuyển Việt Nam đi tiếp với ngôi nhất bảng

Tuyển Việt Nam rộng cửa giành ngôi nhất bảng A, ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia vào tối 3/8.

Tuyển Việt Nam có thể đi tiếp với ngôi nhất bảng A. Ảnh: Minh Chiến

Sau trận đấu trên sân Pakansari, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có 7 điểm sau 3 trận, bằng điểm với Singapore nhưng xếp nhất bảng A nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +3).

Nếu tiếp tục đánh bại Campuchia ở lượt trận cuối diễn ra ngày 7/8 trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn giành ngôi nhất bảng A để tiến vào vòng bán kết. Ở lượt cuối, Singapore sẽ có trận đại chiến trên sân nhà trước Indonesia buộc phải thắng để tranh vé đi tiếp.

Theo quy định của ban tổ chức, nếu góp mặt ở bán kết với tư cách đội nhất bảng A, tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà, qua đó có thêm lợi thế về mặt tinh thần trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Nếu tiếp tục góp mặt ở trận chung kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng sẽ được thi đấu trận chung kết lượt về trên sân nhà, yếu tố có thể tạo nên khác biệt trong hành trình bảo vệ chức vô địch.

Với màn trình diễn thuyết phục trước Indonesia cùng lợi thế về hiệu số, tuyển Việt Nam đang nắm trong tay cơ hội thuận lợi để hoàn thành mục tiêu đứng đầu bảng A, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.

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Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.