Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi Việt Nam đè bẹp Indonesia

Tối 3/8, nhiều CĐV Đông Nam Á thừa nhận tuyển Việt Nam thể hiện đẳng cấp vượt trội khi đả bại Indonesia 3-0 ở bảng A ASEAN Cup 2026.

CĐV Đông Nam Á ngả mũ trước tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Trên các diễn đàn và fanpage bóng đá, nhiều CĐV dành lời khen cho màn trình diễn của tuyển Việt Nam. Một tài khoản bình luận: "Là một cổ động viên Indonesia, tôi phải thừa nhận đội nhà chơi quá chậm, trong khi Việt Nam kiểm soát bóng tốt và thể hiện tốc độ ấn tượng. Chúc mừng Việt Nam".

Một CĐV khác hài hước viết: "Khi người ta nói 'không Brazil thì không có tiệc', Việt Nam đáp lại rằng không có Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên thì hiệp một vẫn có tiệc". Ý kiến này ám chỉ tuyển Việt Nam thi đấu hiệu quả dù cất cả bộ đôi Xuân Son, Hoàng Hên trên ghế dự bị.

Không ít bình luận cũng châm biếm việc Indonesia sử dụng nhiều cầu thủ gốc Hà Lan. Một người hâm mộ viết: "Việt Nam chỉ dùng một cầu thủ gốc Brazil, còn Indonesia có tới 8 cầu thủ gốc Hà Lan". Trong khi đó, nhiều tài khoản đặt câu hỏi: "Các cầu thủ Hà Lan đâu rồi?" hay "Đội hình A của Indonesia đang ở đâu?".

Dù vậy, vẫn có những CĐV Indonesia lên tiếng bảo vệ đội nhà. Một bình luận cho rằng đây chỉ là giải đấu khu vực và Indonesia không sử dụng lực lượng mạnh nhất. Người này nhắc lại các chiến thắng trước Việt Nam ở vòng loại World Cup và kỳ vọng hai đội sẽ tái đấu tại bán kết hoặc chung kết.

Bên cạnh những tranh luận, nhiều người hâm mộ giữ thái độ tích cực. Một CĐV Indonesia gửi lời chúc: "Chúc mừng Việt Nam, các bạn xứng đáng với chiến thắng". Trong khi đó, nhiều CĐV trung lập đánh giá màn trình diễn của đội bóng áo đỏ cho thấy đẳng cấp của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Chiến thắng tại Pakansari giúp tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A và khả năng cao chắc suất vào bán kết ASEAN Cup 2026.

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