Báo Thái Lan: Việt Nam hủy diệt Indonesia

Tờ Siam Sport dành nhiều lời khen cho tuyển Việt Nam sau chiến thắng 3-0 ngay trên sân Indonesia ở ASEAN Cup 2026 tối 3/8.

Tuyển Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục trước Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

Trong bài tường thuật sau trận, Siam Sport chạy dòng tít: "Việt Nam đè bẹp Indonesia 3-0, chiếm ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026". Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan nhấn mạnh "Những chiến binh Sao Vàng" có màn trình diễn đúng với vị thế của nhà vô địch khi áp đảo đối thủ ngay tại chảo lửa của Indonesia.

Theo Siam Sport, Việt Nam chỉ mất 6 phút để khai thông thế bế tắc. Từ pha phối hợp ăn ý giữa Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Văn Vĩ, hậu vệ mang áo số 3 băng xuống dứt điểm chân trái hiểm hóc, mở tỷ số cho đội khách.

Đến phút 15, Indonesia dồn đội hình tìm bàn gỡ nhưng bất ngờ trả giá. Đội chủ nhà để mất bóng, tạo điều kiện để Việt Nam phản công thần tốc. Nguyễn Hai Long thoát xuống xâm nhập vùng cấm rồi tung cú dứt điểm quyết đoán ở góc gần, nhân đôi cách biệt trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 71, Nguyễn Xuân Son bứt tốc đối mặt thủ môn rồi lạnh lùng ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam.

Siam Sport cho rằng đây là chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt khi giúp Việt Nam có 7 điểm sau 3 lượt trận, vượt qua chính Indonesia để vươn lên dẫn đầu bảng A. Ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Kim sẽ trở về sân nhà tiếp đón Campuchia vào ngày 7/8 và chỉ cần không thua là gần như cầm chắc tấm vé vào bán kết.

Trong khi đó, Indonesia tụt xuống vị trí thứ 3 với 6 điểm. Đội bóng xứ vạn đảo sẽ phải hành quân đến sân của Singapore ở lượt trận cuối. Họ buộc phải giành kết quả thuận lợi nếu muốn nuôi hy vọng góp mặt ở vòng knock-out.