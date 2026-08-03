HLV Kim: Tôi ném cái áo trắng đi rồi

Chia sẻ sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia tối 3/8, HLV Kim Sang-sik dành nhiều lời khen cho các cầu thủ và những cổ động viên đã vượt đường xa tới sân cổ vũ.

HLV Kim Sang-sik hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ảnh: Minh Chiến.

Chi tiết thú vị liên quan tới ông Kim ở trận này là việc ông trở lại với chiếc áo đen quen thuộc. Đây được xem là chiếc áo may mắn, gắn liền với nhiều chiến thắng. Trước đó, ở Mỹ Đình, HLV người Hàn đã mặc một chiếc áo trắng và tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hòa 0-0.

Đối đầu Indonesia tại lượt trận thứ tư bảng A ASEAN Cup 2026 tối nay, ông Kim mặc áo đen và các học trò giành thắng lợi 3-0. Trong cuộc họp báo sau trận, trước câu hỏi vui từ các phóng viên, ông Kim bảo: “Tôi ném cái áo trắng ấy đi rồi. Tôi bảo vợ tôi làm thế rồi”.

Câu trả lời của ông khiến các phóng viên Việt Nam có mặt trong phòng họp báo sân Pakansari bật cười. Trận cầu ở Bogor được dự đoán rất khó khăn cho Việt Nam, cuối cùng lại kết thúc với thắng lợi đậm đà.

Chiến lược gia người Hàn chia sẻ: “Đây là trận đấu rất khó khăn trên đất khách. Chúng tôi đã nỗ lực, thể hiện hết mình. Có 3 điểm này thì tình hình đội tuyển tươi sáng hơn nhiều. Cảm ơn các CĐV tại đây và người hâm mộ từ quê nhà đã cổ vũ qua truyền hình. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo".

Ông Kim với chiếc áo trắng trong trận hòa 0-0 trước Singapore ở Mỹ Đình hôm 31/7. Ảnh: Minh Chiến.

Trận này, ông Kim Sang-sik gây ngỡ ngàng ngay từ đội hình xuất phát khi cất đội trưởng Nguyễn Quang Hải, các ngôi sao Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Đoàn Văn Hậu lên ghế dự bị. Dù vậy, những người thay thế đã chơi rất tốt, giúp tuyển Việt Nam có thắng lợi quan trọng. “Những cầu thủ được trao cơ hội hôm nay như Hai Long đều đã chơi tốt”, HLV trưởng tuyển Việt Nam khẳng định.

Ông cũng dành nhiều lời khen cho hậu vệ phải Trương Tiến Anh, cầu thủ vốn hay bị đánh giá thấp trong đội hình tuyển Việt Nam, và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, người bị thay ra sớm trước Singapore. Ông thừa nhận mình “có nhiều trăn trở khi rút Đình Bắc ra sớm ở hiệp một trận trước”. Trận này, ông đánh giá Bắc đã vượt qua áp lực và thi đấu tốt.

Chiến thắng giúp tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận, bằng điểm Singapore nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Tuyển Việt Nam rộng cửa đi tiếp và nắm trọn quyền tự quyết khi chỉ còn một trận gặp Campuchia.

Sau trận này, tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội, chuẩn bị cho trận gặp Campuchia trên sân Mỹ Đình vào ngày 7/8. Đây cũng là trận cuối cùng của tuyển Việt Nam ở vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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