Tuyển Việt Nam thắng dễ Indonesia 3-0

Tối 3/8, tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A, ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại chủ nhà Indonesia.

Cục diện bảng A sau trận thắng của tuyển Việt Nam.

Trước sức ép từ hàng chục nghìn khán giả Indonesia, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ khi cất cả Xuân Son lẫn Hoàng Hên trên băng ghế dự bị. Nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công và tính toán ấy nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Chỉ sau 6 phút, Việt Nam đã khiến sân vận động Pakansari chết lặng. Từ đường chọc khe tinh tế của Hoàng Đức, Văn Vĩ bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút quyết đoán vào góc hẹp, mở tỷ số.

Indonesia chưa kịp hoàn hồn, bàn thắng thứ hai đã đến. Phút 14, Lê Phạm Thành Long tung đường chuyền xé toang hàng thủ chủ nhà để Hai Long tận dụng tốc độ thoát xuống, lạnh lùng đánh bại Nadeo Argawinata.

Tuyển Việt Nam khởi đầu như mơ. Ảnh: Minh Chiến.

Thành Long có trận đá chính đầu tiên tại ASEAN Cup 2026 đầy ấn tượng với hàng loạt pha đánh chặn hiệu quả. Hoàng Đức tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi làm chủ tuyến giữa, giúp Việt Nam đứng vững trước sức ép dữ dội của Indonesia.

Hàng thủ cũng xứng đáng nhận những lời ngợi khen. Bùi Hoàng Việt Anh phải quấn băng để cầm máu sau va chạm với Mitchell Baker nhưng vẫn chiến đấu đầy quả cảm. Cùng Xuân Mạnh và Thành Chung, anh khiến tiền đạo cao gần 2m của Indonesia gần như mất hút.

Indonesia gây sức ép nhưng không thể ghi bàn trong hiệp một. Ảnh: Minh Chiến.

Sang hiệp hai, Indonesia dồn toàn lực tấn công nhưng vẫn không tìm thấy khoảng trống. Khi đối thủ bắt đầu bế tắc, HLV Kim Sang-sik tung Xuân Son vào sân ở phút 62. Và chỉ ít phút sau, sự khác biệt một lần nữa. Xuân Son thoát xuống mạnh mẽ, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Indonesia rồi tung cú dứt điểm chân trái tinh tế, nâng tỷ số lên 3-0. Hoàng Đức một lần nữa ghi dấu ấn với đường kiến tạo, khép lại ngày thi đấu ở đẳng cấp cao.

Xuân Son kịp ghi dấu với một bàn thắng. Ảnh: Hoàng Nguyên.

Indonesia chỉ có một lần khiến người hâm mộ Việt Nam thót tim với cú đánh đầu đập đất của Rizky Pratama ở phút 88. Tuy nhiên, Lê Giang Patrik vẫn tập trung để cứu thua.

3-0 ngay tại Pakansari không chỉ là một chiến thắng. Đó là lời khẳng định đanh thép của nhà vô địch Đông Nam Á. Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A và chỉ còn gặp Campuchia ở lượt cuối. Ngược lại, Indonesia bị đẩy vào thế chân tường, buộc phải quyết đấu với Singapore.

Xuân Son, Hoàng Hên dự bị trong ngày ĐTQG Việt Nam đấu Indonesia.