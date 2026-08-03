HLV Indonesia tranh cãi với tuyển Việt Nam

Trước khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra, một tình huống căng thẳng xuất hiện trong quá trình khởi động của hai đội.

HLV Indonesia lời qua tiếng lại với tuyển Việt Nam.

Theo ghi nhận, một số thành viên trong ban huấn luyện cùng các cầu thủ tuyển Việt Nam dường như di chuyển vào khu vực khởi động của đội chủ nhà Indonesia. Ngay sau đó, HLV John Herdman tiến đến trao đổi và đề nghị các thành viên tuyển Việt Nam trở lại khu vực được bố trí.

Ít phút sau, chiến lược gia người Canada tiếp tục có cuộc trao đổi ngắn với một trợ lý của tuyển Việt Nam đứng gần đường biên. Hai bên thể hiện quan điểm về việc sử dụng không gian khởi động, song không xảy ra xô xát hay hành động quá khích.

Tình huống nhanh chóng được các thành viên ban tổ chức và hai đội xử lý ổn thỏa. Sau ít phút trao đổi, cầu thủ và ban huấn luyện của cả Việt Nam lẫn Indonesia tiếp tục hoàn tất các bài khởi động theo kế hoạch trước khi rời sân để chuẩn bị bước vào trận đấu.

Những va chạm nhỏ như vậy không phải điều hiếm gặp ở các trận đấu có tính chất quan trọng, đặc biệt khi cả hai đội đều chịu áp lực lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên, sự việc chỉ dừng lại ở mức trao đổi ngắn và không ảnh hưởng đến công tác tổ chức cũng như quá trình chuẩn bị của hai đội trước giờ bóng lăn.

Sau đó, tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với sự tập trung cao độ và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân Pakansari, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026.