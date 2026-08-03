HLV Indonesia: Đội tôi có thể chơi tốt hơn trước Việt Nam

Tối 3/8, HLV trưởng tuyển Indonesia, John Herdman tiếc nuối về những sai lầm của đội nhà sau khi để thua Việt Nam 0-3 trên sân nhà Pakansari.

Mở đầu phần họp báo sau trận, HLV John Herdman khẳng định tuyển Indonesia hoàn toàn có thể làm tốt hơn sau khi thua Việt Nam 0-3 trên sân nhà Pakansari, Bogor tại bảng A, ASEAN Cup 2026.

"Trận đấu với tuyển Việt Nam rất nhiều cảm xúc. Tuyển Indonesia đã cố gắng bước vào trận đấu với cái đầu lạnh. Chúng tôi có thể nhập cuộc tốt hơn, chơi trực diện hơn và tranh chấp mạnh mẽ hơn với họ trong khoảng 10 tới 15 phút đầu trận. Nhưng lại để tuyển Việt Nam dễ dàng ghi bàn mở tỷ số và khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khi bạn thủng lưới sớm (Nguyễn Văn Vĩ mở tỷ số ở phút thứ 6 - PV) trước một đối thủ chất lượng như thế, họ sẽ có thể tiếp tục làm bạn trả giá từ những pha phản công và tuyển Việt Nam đã làm vậy trước Indonesia", nhà cầm quân người Anh phân tích.

"Chúng tôi cần kiểm soát trận đấu, giải quyết những khoảnh khắc, chuyển đổi từ tấn công sang phòng ngự và có những đấu pháp tốt hơn. Tuyển Indonesia muốn tấn công, gây áp lực cường độ cao và triển khai bóng từ sân nhà trong trận đấu với tuyển Việt Nam. Tất cả đều thấy điều đó. Chúng tôi không muốn trở thành đội bóng chỉ biết lùi về sân nhà phòng thủ. Đó là những yếu tố quan trọng cho sự phát triển của tuyển Indonesia", Herdman tiếp tục.

Herdman tiếc vì tuyển Indonesia thua Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Chiến lược gia 51 tuổi cũng cho rằng các tuyển thủ Indonesia chưa có đủ thời gian để gắn kết. "Những cầu thủ tôi đang có chỉ mới đá 4 trận cùng nhau và chỉ 3 trong số đó là các trận đấu chính thức. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến bộ, đoàn kết, bước tiếp và tiến lên với tinh thần không bỏ cuộc. Tuyển Indonesia sẽ trở lại và chúng tôi phải trở lại. Tuyển Indonesia vẫn còn một trận đấu (gặp Singapore trên sân khách Jalan Besar tối 7/8 - PV)", Herdman cho hay.

Đánh giá về trận đấu tiếp theo, thuyền trưởng sinh năm 1975 phát biểu: "Tuyển Indonesia sẽ xốc lại tinh thần và hồi phục cho trận đấu với tuyển Singapore. Họ là tập thể chơi rất gắn kết với những cầu thủ giàu khát khao và có HLV giỏi. Hãy nhìn những ấn tượng mà tuyển Singapore tạo ra ở các trận đấu vừa qua. Chúng tôi sẽ không trốn tránh".

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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