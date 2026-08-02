Không nhận ra Đình Bắc

Chơi không tốt, bị thay ra ngay phút 40, Nguyễn Đình Bắc đánh mất chính mình trong trận tuyển Việt Nam hòa 0-0 Singapore tại lượt hai bảng A ASEAN Cup 2026.

"Khi tôi đưa Bắc vào sân và bảo cậu ấy làm bất kỳ điều gì, Bắc đều làm được. Cậu ấy là mẫu cầu thủ như vậy. Tuy nhiên, Bắc rất cá tính. Cậu ấy đến đội bóng nào, Bắc đều muốn mình là số một. HLV trưởng của cậu ấy phải biết cách 'cầm cương' cầu thủ này", một HLV từng làm việc với Nguyễn Đình Bắc ở một giải trẻ chia sẻ với Tri thức - Znews.

Trước tuyển Singapore trên sân Mỹ Đình tối 31/7, chân sút 22 tuổi bị HLV Kim Sang-sik thay ra ngay phút 41. Đình Bắc có bắt tay chiến lược gia sinh năm 1976 khi rời sân, nhưng không nhìn mặt ông. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhăn mặt và tỏ ra khó chịu với số 9.

"Đình Bắc cần hy sinh vì mục tiêu chung", HLV Kim nói trong phòng họp báo sau trận.

Nét mặt của HLV Kim khi Đình Bắc ra nghỉ.

41 phút đáng quên

Theo Sofascore, Đình Bắc chỉ chuyền vỏn vẹn 4 đường trong 41 phút trước tuyển Singapore, trong đó có một đường chuyền hỏng.

Anh chuyền bóng ít nhưng dứt điểm rất nhiều. Dù chỉ chơi chưa đủ một hiệp, ngôi sao quê Nghệ An, người bị thay ra sớm nhất của cả hai đội, sút tới 4 lần nhưng không lần nào bóng đi trúng khung thành đối phương. Cho tới khi trận đấu kết thúc, Đình Bắc vẫn là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất sân, bằng với số cú sút của Nguyễn Thành Chung (đá 90 phút), Đỗ Hoàng Hên (72 phút) và Shawal Anuar (89 phút).

Trong vài tình huống, ngôi sao thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội chạy chỗ giẫm chân Nguyễn Xuân Son. Bắc cũng thừa nhận mình chơi kém khi trả lời truyền thông sau trận: “Màn trình diễn của tôi chắc là tệ. Tôi nghĩ là mình đã bỏ lỡ hai cơ hội. Nếu tôi tận dụng được những tình huống đó thì chắc đội đã dễ đá hơn. Đôi lúc bóng đá không suôn sẻ mãi được. Tôi sẽ cố gắng quay lại tập luyện để những trận đấu tới làm tốt hơn nhiệm vụ của mình”.

Những điều trên cho thấy: Đình Bắc chơi mờ nhạt, gây thất vọng và có phần cá nhân. Công việc quan trọng nhất của tiền đạo đương nhiên là ghi bàn, nhưng Bắc dường như đã để khát khao thể hiện mình ấy lấn át mục tiêu chung.

Tay săn bàn quê Nghệ An muốn sút và sút nhiều, nhưng những cú dứt điểm của anh không đủ chất lượng cũng như không đủ nguy hiểm để khiến thủ môn Izwan Mahbud phải vào lưới nhặt bóng. "Bắc chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ", HLV Kim thẳng thắn giải thích lý do thay Đình Bắc khi hiệp 1 còn chưa khép lại.

Cách chơi của cựu cầu thủ CLB Quảng Nam trái ngược hoàn toàn với phát biểu của chính anh trước trận. "Bóng đá là môn tập thể. Ở tuyển Việt Nam, dù ai ghi bàn, tôi cũng rất vui mừng", Đình Bắc nói trong buổi họp báo sáng 30/7.

Đình Bắc là chủ nhân của giải thưởng cầu thủ hay nhất trận tuyển Timor-Leste 0-7 Việt Nam. Đồ họa: ASEAN United FC.

Không còn là chính mình

Màn thể hiện của Đình Bắc trong 41 phút trước tuyển Singapore cũng hoàn toàn đối lập với những gì anh làm được ở trận Timor-Leste 0-7 Việt Nam. Trên sân Chonburi (Thái Lan) tối 24/7, ngôi sao sinh năm 2004 nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất trận với cú hat-trick và một kiến tạo.

Nhưng thực tế là sau màn trình diễn điểm 10 ấy, nhiều người vẫn cho rằng Đình Bắc chưa chắc suất đá chính ở tuyển Việt Nam.

Ở trận giao hữu cuối cùng trước ASEAN Cup 2026, khi Việt Nam thắng tuyển Myanmar 4-0 trên sân Thái Nguyên tối 18/7, số 9 ngồi dự bị. HLV Kim cho bộ ba tấn công Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Xuân Son xuất phát từ đầu. Tới trận gặp tuyển Timor-Leste, Đình Bắc chỉ đá chính khi Tài Lộc ngồi ngoài vì chấn thương.

Khi số 13 trở lại trước Singapore, nhà cầm quân 49 tuổi vẫn giữ Đình Bắc ở đội hình chính. Đây được xem là phần thưởng cho Bắc sau màn trình diễn ấn tượng trước đó. Tuy nhiên, cầu thủ quê Nghệ An khiến HLV Kim từ kỳ vọng thành thất vọng.

Giải đấu mới trôi qua hai trận, Đình Bắc còn nhiều cơ hội. Ảnh: Minh Chiến.

Còn cơ hội, nhưng cần thay đổi

Việc HLV Kim thay ngôi sao xứ Nghệ ra khỏi sân khi hiệp 1 vẫn đang diễn ra là điều hiếm thấy trong bóng đá đỉnh cao. Cần biết, nếu không thay Đình Bắc ở phút 41, ông chỉ cần đợi thêm khoảng hơn 4 phút nữa là không mất một quyền thay người.

Theo luật, mỗi đội có năm quyền thay người mỗi trận, nhưng chỉ được thay tối đa trong ba lượt. Lượt thay người trong quãng nghỉ giữa hiệp không bị tính.

Việc HLV Kim không cho Đình Bắc tiếp tục thi đấu ở phút 41 là lời cảnh báo ông dành cho cầu thủ 22 tuổi. Nếu không thay đổi, Đình Bắc sẽ phải ngồi dự bị khi tuyển Việt Nam đang có ba cầu thủ tấn công nhập tịch Brazil. "Tài Lộc chơi ổn, có một số cơ hội nhưng chưa tận dụng được", HLV Kim nhận xét về màn trình diễn của cầu thủ vào sân thay Đình Bắc.

Nếu muốn tiếp tục đá chính, số 9 cần thay đổi, cụ thể là chơi đồng đội hơn, phối hợp nhiều hơn và hiệu quả hơn. Mọi thứ chưa muộn, cơ hội vẫn rộng mở với Đình Bắc khi mới chỉ là trận thứ hai vòng bảng và với 4 điểm, tuyển Việt Nam còn nguyên cơ hội đi tiếp.

"Bắc vẫn sẽ luôn hết mình vì màu cờ sắc áo", cầu thủ quê Nghệ An viết trên trang cá nhân sau trận hòa trước tuyển Singapore. "Trước trận gặp tuyển Indonesia, tôi sẽ động viên Bắc", HLV cũng Kim cho hay.

Lời cảnh báo của ông dành cho Đình Bắc có thể giúp cầu thủ này trưởng thành hơn nếu anh chịu thay đổi.

Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau lượt trận ba.

Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

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