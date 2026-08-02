Real ra giá kỷ lục cho cầu thủ chạy nhanh nhất Premier League

Jose Mourinho yêu cầu ban lãnh đạo Real chi đậm để gia cố hàng phòng ngự ở mùa giải tới.

Theo Fichajes, Real Madrid được cho là đã gửi đề nghị trị giá 70 triệu euro tới Tottenham để chiêu mộ Micky van de Ven. Trung vệ người Hà Lan được xem là mục tiêu đặc biệt của Jose Mourinho nhằm giải quyết bài toán tốc độ trong hàng phòng ngự.

Theo những thông tin mới nhất, các cuộc đàm phán giữa hai CLB đã được xúc tiến từ cuối tuần trước và đang có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, Tottenham chưa sẵn sàng nói lời chia tay với ngôi sao 25 tuổi. Đội bóng London chỉ bật đèn xanh nếu tìm được phương án thay thế phù hợp cho Roberto De Zerbi.

Van de Ven là mẫu trung vệ mạnh mẽ.

Van de Ven gia nhập Tottenham từ Wolfsburg vào năm 2023 với mức phí khoảng 40 triệu euro. Sau ba mùa giải, trung vệ cao 1,93 m trở thành một trong những hậu vệ nổi bật tại Premier League.

Nếu thương vụ sang Real hoàn tất, Van de Ven sẽ trở thành hậu vệ đắt nhất lịch sử sân Bernabeu, vượt qua mức giá 62,5 triệu euro của Dean Huijsen.

Điều khiến Mourinho đặc biệt bị thuyết phục chính là tốc độ đáng kinh ngạc của Van de Ven. Anh từng đạt vận tốc tối đa 37,38 km/h, nhanh nhất Premier League kể từ khi giải đấu thu thập dữ liệu từ mùa 2020/21.

Với khả năng bứt tốc khủng khiếp, Van de Ven có thể lập tức sửa chữa sai lầm khi Real Madrid dâng cao và để lộ khoảng trống phía sau.

Không chỉ nhanh, tuyển thủ Hà Lan còn thuận chân trái, có thể chơi trung vệ trái và từng đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái tại Wolfsburg. Sự đa năng này càng phù hợp với yêu cầu chiến thuật của Mourinho.