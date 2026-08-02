Arsenal chính thức hỏi mua Vinicius với giá kỷ lục

Arsenal gửi tới Real Madrid lời đề nghị kỷ lục trong lịch sử đội bóng thành London với giá 145 triệu euro để chiêu mộ Vinicius Junior.

Theo The Athletic, Arsenal gửi lời đề nghị trị giá 145 triệu euro tới Real Madrid, bao gồm 135 triệu euro phí chuyển nhượng cố định cùng các khoản phụ phí. Động thái cho thấy quyết tâm rất lớn của "Pháo thủ" trong việc đưa ngôi sao người Brazil đến Premier League ngay trong hè năm nay.

Tương lai của Vinicius tại sân Bernabeu trở nên khó đoán. Hợp đồng giữa cầu thủ 26 tuổi và Real Madrid sẽ hết hạn vào hè 2027, nhưng quá trình đàm phán gia hạn rơi vào bế tắc. Theo chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein, Vinicius sẵn sàng cân nhắc chuyển sang Anh thi đấu, mở ra cơ hội chưa từng có cho Arsenal.

Trước đó, truyền thông Anh tiết lộ Arsenal đạt được thỏa thuận sơ bộ với Roc Nation - công ty đại diện của Vinicius. Đội bóng thành London thậm chí chuẩn bị trao cho tuyển thủ Brazil bản hợp đồng có mức lương cao nhất lịch sử CLB nhằm thuyết phục anh rời Real Madrid.

Về phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, áp lực ngày càng lớn khi Vinicius chưa phản hồi đề nghị gia hạn được gửi từ cách đây gần một năm. Điều này khiến Real đứng trước hai lựa chọn khó khăn. Họ phải chấp nhận bán ngôi sao sáng giá để thu về khoản tiền khổng lồ, hoặc tiếp tục giữ chân anh và đối mặt nguy cơ mất trắng nếu các cuộc thương lượng tiếp tục bế tắc.

Trong bối cảnh tiến trình gia hạn với Vinicius chưa có đột phá, Arsenal đang đứng trước cơ hội tạo nên thương vụ bom tấn có thể làm rung chuyển thị trường chuyển nhượng châu Âu.

Highlights Crystal Palace 1-2 Arsenal Trong ngày vui vô địch, Arsenal có chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.