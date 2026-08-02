Messi trở lại, Inter Miami vẫn mất điểm

Lionel Messi tái xuất sau World Cup 2026, nhưng không thể giúp Inter Miami bảo toàn chiến thắng trước Columbus Crew.

Lionel Messi vào sân từ phút 53 trong lần đầu trở lại MLS sau World Cup 2026.

Messi vào sân từ phút 53, khi Inter Miami đang dẫn 2-1 sáng 2/8. Đây là lần đầu anh thi đấu tại MLS kể từ sau thất bại của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.

Sau quãng nghỉ ngắn, Messi chưa đạt trạng thái tốt nhất. Anh không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng giúp Inter Miami kiểm soát bóng và kết nối các đợt tấn công tốt hơn.

Dù vậy, sự xuất hiện của cầu thủ 39 tuổi không thể che lấp điểm yếu quen thuộc của CLB. Inter Miami vẫn thiếu chắc chắn khi bảo vệ lợi thế, để Brais Mendez gỡ hòa 2-2 cho Columbus ở phút 84.

Kết quả này cho thấy vấn đề của Inter Miami không chỉ nằm ở khả năng tạo cơ hội. Họ có đủ ngôi sao để ghi bàn, nhưng chưa sở hữu một hệ thống đủ ổn định để kiểm soát trận đấu và bảo vệ thành quả.

Messi có thể tạo ra khác biệt bằng một khoảnh khắc, song không thể liên tục sửa chữa những sai sót mang tính tập thể. Điều tích cực nhất với Inter Miami là đội trưởng đã trở lại khỏe mạnh. Nhưng muốn cạnh tranh danh hiệu, họ phải học cách chiến thắng ngay cả khi Messi chưa thể tạo ra phép màu.