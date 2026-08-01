Messi tạo kỷ lục trên mạng xã hội

Dù đang trong thời gian nghỉ hè, Lionel Messi vẫn trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với hàng loạt cột mốc ấn tượng.

Theo thống kê trên các nền tảng mạng xã hội, siêu sao người Argentina trở thành vận động viên đầu tiên trong lịch sử đạt hơn 10 tỷ lượt tiếp cận trên nhiều nền tảng khác nhau trong năm 2026. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho tầm ảnh hưởng toàn cầu của Messi, khi lượng tương tác khổng lồ đến từ sự quan tâm tự nhiên của người hâm mộ, thay vì các chiến dịch quảng bá hay hình thức tăng tương tác trả phí.

Không chỉ dẫn đầu về độ phủ sóng, Messi còn thiết lập thêm một cột mốc đặc biệt trên Instagram. Chủ nhân của 8 Quả bóng Vàng trở thành người nổi tiếng đầu tiên trong lịch sử có hai bài đăng cùng vượt mốc 1 triệu bình luận và 1 triệu lượt chia sẻ lại.

Hai bài đăng "gây bão" của Messi.

Cụ thể, một bài đăng là hình ảnh Messi trở lại thăm sân Camp Nou vào tháng 11/2025. Bài còn lại là khoảnh khắc Messi nhận huy chương ở chung kết World Cup 2026 hồi giữa tháng này.

Thành tích này phản ánh mức độ tương tác hiếm có mà Messi tạo ra trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới. Mỗi bài đăng của anh đều nhanh chóng thu hút hàng triệu người hâm mộ trên khắp các châu lục tham gia bình luận, chia sẻ và lan tỏa.

Dù không còn ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp như nhiều năm trước, Messi vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Những hình ảnh về cuộc sống đời thường, các buổi tập luyện hay khoảnh khắc bên gia đình của anh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

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