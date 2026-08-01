Mức lương kỷ lục của Vinicius ở Arsenal

Arsenal cho thấy quyết tâm lớn trong thương vụ chiêu mộ Vinicius Junior khi sẵn sàng biến ngôi sao Real Madrid trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử đội bóng.

Vinicius có thể hưởng lương cao nhất lịch sử sân Emirates.

Theo The Telegraph, nhà đương kim vô địch Premier League chấp nhận trả cho Vinicius mức lương cao hơn khoản thu nhập hiện tại khoảng 400.000 euro mỗi tuần tại Real Madrid. Thậm chí con số Arsenal đề nghị có thể vượt 470.000 euro/tuần, thiết lập kỷ lục mới tại sân Emirates.

Nếu thương vụ thành công, tuyển thủ Brazil sẽ vượt qua Bukayo Saka để trở thành cầu thủ nhận đãi ngộ cao nhất trong lịch sử Arsenal. Hiện tuyển thủ Anh hưởng mức thu nhập khoảng 365.000 euro mỗi tuần.

HLV Mikel Arteta xem Vinicius là mảnh ghép lý tưởng trong hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League và chinh phục Champions League. Nhu cầu bổ sung một ngôi sao tấn công càng trở nên cấp thiết sau khi Leandro Trossard rời đội, trong khi Gabriel Martinelli liên tục được đồn đoán có thể chia tay Emirates.

Đáng chú ý, trang tin HandofArsenal chuyên về Arsenal nổi tiếng tiết lộ "Pháo thủ" đạt được thỏa thuận sơ bộ với Vinicius. Thương vụ được thúc đẩy khi quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa cầu thủ 26 tuổi và Real Madrid rơi vào bế tắc.

Về phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, ban lãnh đạo đang giữ lập trường cứng rắn. Vinicius chỉ còn hai lựa chọn. Anh phải chấp nhận các điều khoản mới hoặc bị bán đứt ngay trong hè năm nay.

Động thái cho thấy Real Madrid sẵn sàng chia tay ngôi sao người Brazil nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung. Trong khi đó, Arsenal được xem là ứng viên số một nhờ tiềm lực tài chính mạnh mẽ cùng tham vọng xây dựng đội hình đủ sức thống trị bóng đá Anh và cạnh tranh ngôi vương châu Âu.

Highlights Crystal Palace 1-2 Arsenal Trong ngày vui vô địch, Arsenal có chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.