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Thể thao

Arsenal vỡ mộng với Vinicius

  • Thứ tư, 29/7/2026 15:50 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Arsenal khả năng phải từ bỏ tham vọng chiêu mộ Vinicius Junior khi Real Madrid quyết tâm giữ chân ngôi sao người Brazil.

Vinicius sẽ tiếp tục gắn bó với Real Madrid.

Theo Sky Sports, Vinicius sẽ tiếp tục gắn bó với Real Madrid sau kỳ chuyển nhượng hè này. Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không có ý định bán cầu thủ sinh năm 2000 và tự tin sớm đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Cá nhân Vinicius cũng không muốn ra đi.

Thông tin giáng đòn mạnh vào tham vọng của Arsenal khi đội bóng này theo dõi Vinicius suốt thời gian qua, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại chỉ còn thời hạn một năm. HLV Mikel Arteta muốn đưa về Emirates một ngôi sao đẳng cấp thế giới để nâng tầm hàng công và tăng sức cạnh tranh tại Premier League cũng như Champions League.

Nguồn tin cho biết Mourinho đánh giá rất cao Vinicius và muốn anh tiếp tục đóng vai trò hạt nhân trong đội hình Real Madrid. Chính vì vậy, đội chủ sân Bernabeu đang đẩy nhanh quá trình đàm phán nhằm chấm dứt mọi đồn đoán về tương lai của cầu thủ.

Dự kiến trong tuần này, đại diện của Vinicius sẽ tiếp tục có cuộc làm việc với ban lãnh đạo Real Madrid để thảo luận về bản hợp đồng mới. Chủ tịch Florentino Perez cũng trực tiếp tham gia vào quá trình đàm phán và nhiều lần khẳng định mong muốn giữ chân ngôi sao người Brazil lâu dài.

Dù xuất hiện nhiều thông tin cho rằng hai bên từng bất đồng về mức lương trong quá trình đàm phán gia hạn, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Vinicius muốn rời Bernabeu. Ngược lại, anh vẫn được xem là biểu tượng mới của Real Madrid và là một trong những "Galacticos" quan trọng nhất dưới triều đại Mourinho.

Nếu không có biến động bất ngờ, Vinicius sẽ tiếp tục là đầu tàu trên hàng công của Real Madrid ở mùa giải mới, còn Arsenal buộc phải chuyển hướng sang những mục tiêu khác.

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Minh Nghi

Vinicius Mourinho Tuyển Brazil Vinicius

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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