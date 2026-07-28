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Thể thao

Diễn biến vụ Arsenal hỏi mua Vinicius

  • Thứ ba, 28/7/2026 06:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo nhà báo Florian Plettenberg, Arsenal đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức nhằm chiêu mộ Vinicius Junior từ Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

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Arsenal chuẩn bị gửi lời hỏi mua Vinicius Junior.

Đội chủ sân Emirates hiện thông báo cho phía đại diện của cầu thủ người Brazil về kế hoạch và thiện chí tiếp cận ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Động thái quyết liệt từ phía "Pháo thủ" cho thấy quyết tâm sở hữu một trong những chân chạy cánh hàng đầu thế giới để nâng cấp hàng công.

Đối mặt áp lực mua người từ phía Arsenal, Real Madrid quyết định gửi một đề xuất hợp đồng mới tới Vinicius và người đại diện. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận chung sau nhiều tháng đàm phán bế tắc, nhằm đảm bảo tương lai lâu dài của cầu thủ sinh năm 2000 tại sân Bernabeu.

Bản thân tuyển thủ Brazil cũng để ngỏ khả năng tiếp tục gắn bó với "Los Blancos". Tuy nhiên, việc Arsenal sẵn sàng đưa ra một đề nghị chuyển nhượng chính thức ít nhiều mang đến những bất ổn nhất định về tình hình nhân sự của Real Madrid, trong bối cảnh mùa giải mới chuẩn bị khởi tranh.

Vinicius hiện vẫn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng Tây Ban Nha. Ở mùa giải vừa qua, tuyển thủ Brazil bỏ túi 53 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 22 bàn cùng 10 đường kiến tạo.

Hiệu suất ghi bàn ấn tượng cùng đẳng cấp được khẳng định của anh là lý do khiến Arsenal sẵn sàng chi đậm để theo đuổi thương vụ này.

Ngôi sao sáng nhất tuyển Brazil lúc này Với những màn trình diễn bùng nổ từ vòng bảng, Vinicius tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một của tuyển Brazil tại World Cup 2026.

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'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

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Huy Trưởng

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