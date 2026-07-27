Arsenal muốn phá kỷ lục để chiêu mộ Vinicius Jr

Arsenal lên kế hoạch biến Vinicius Jr thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử CLB để thuyết phục ngôi sao người Brazil rời Real Madrid.

Vinicius trở thành mục tiêu hàng đầu của Arsenal. Ảnh: Reuters.

Arsenal đang nuôi tham vọng tạo nên bom tấn lớn nhất kỳ chuyển nhượng hè khi đưa Vinicius Jr vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, để biến thương vụ thành hiện thực, đội chủ sân Emirates sẽ phải chấp nhận phá vỡ mọi giới hạn về quỹ lương.

Theo The Sun, Vinicius còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2027 và đang nhận mức lương khoảng 400.000 bảng mỗi tuần. Đáng chú ý, tiền đạo người Brazil vẫn chưa đạt thỏa thuận gia hạn với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, mở ra hy vọng cho Arsenal.

Dù vậy, thách thức dành cho "Pháo thủ" không hề nhỏ. Tân HLV Jose Mourinho dường như đã yêu cầu Real Madrid giữ nguyên bộ khung gồm Vinicius, Kylian Mbappe và Jude Bellingham. Điều này khiến khả năng đàm phán trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Nếu muốn thuyết phục Vinicius, Arsenal gần như buộc phải đáp ứng, thậm chí vượt mức thu nhập hiện tại của cầu thủ 26 tuổi. Đây sẽ là mức lương cao nhất lịch sử Arsenal, vượt xa hợp đồng mới của Bukayo Saka, người đang nhận khoảng 365.000 bảng mỗi tuần.

Việc trao đãi ngộ khổng lồ cũng đồng nghĩa Arsenal phải thay đổi chính sách lương mà HLV Mikel Arteta theo đuổi nhiều năm qua. Khi mới tiếp quản đội bóng vào năm 2019, chiến lược gia người Tây Ban Nha từng mạnh tay loại bỏ những bản hợp đồng hưởng lương quá cao như Mesut Ozil hay Pierre-Emerick Aubameyang.

Dẫu vậy, Arteta vẫn muốn tăng cường hàng công trong bối cảnh Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli đều được đồn đoán có thể ra đi ngay sau trường hợp của Leandro Trossard. Ngoài Vinicius, Arsenal còn theo sát Bradley Barcola của PSG, nhưng cầu thủ này được định giá tới 140 triệu bảng. Trước đó, đội bóng thành London cũng rút lui khỏi cuộc đua giành Morgan Rogers vì không chấp nhận mức phí 117 triệu bảng mà Aston Villa yêu cầu.

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