'Hiện tượng' Vozinha tăng gần 3 lần thu nhập ở đội mới

Thủ môn Vozinha gia nhập Colo Colo với mức lương hậu hĩnh so với trước World Cup 2026.

Vozinha đổi đời sau World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo tờ La Cuarta của Chile, Vozinha sẽ nhận mức lương khoảng 25.000 USD mỗi tháng tại Colo Colo. Con số này cao gấp 2,5 lần so khoản thu nhập khoảng 10.000 USD /tháng mà anh nhận khi còn thi đấu cho Chaves ở giải Hạng Hai Bồ Đào Nha.

Theo các nguồn tin địa phương, Vozinha sẽ ký hợp đồng có thời hạn 6 tháng với Colo Colo. Thỏa thuận kèm điều khoản cho phép gia hạn đến cuối năm 2027 nếu cựu thủ môn Chaves đáp ứng được kỳ vọng của ban huấn luyện và ban lãnh đạo đội bóng Chile trong quãng thời gian đầu gắn bó.

Trước World Cup 2026, Vozinha gần như chỉ được biết đến tại Cape Verde và trong làng bóng đá Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, những màn trình diễn xuất sắc trên đất Mỹ, Canada và Mexico đã biến anh thành một trong những phát hiện lớn nhất giải đấu. Phong độ ổn định cùng hàng loạt pha cứu thua ấn tượng giúp thủ thành kỳ cựu thu hút sự quan tâm từ nhiều CLB trên thế giới.

Truyền thông Mỹ từng tiết lộ Inter Miami là một trong những đội bóng theo đuổi Vozinha. Dù vậy, Colo Colo đã hành động nhanh chóng để hoàn tất thương vụ trước sự cạnh tranh từ các đối thủ khác.

Chủ tịch Colo Colo, Anibal Mosa, cũng đã xác nhận việc đội bóng chiêu mộ thành công thủ môn người Cape Verde sau nhiều tuần đàm phán. Tuy nhiên, HLV trưởng Fernando Ortiz khẳng định Vozinha sẽ không nghiễm nhiên chiếm suất bắt chính tại đội bóng mới và phải cạnh tranh sòng phẳng với các thủ môn hiện có.

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