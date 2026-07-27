Đội hình trong mơ của Real với hai 'bom tấn' hơn 200 triệu euro

Real Madrid đang cho thấy tham vọng mạnh mẽ khi liên tục nâng cấp lực lượng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Trên hàng công, Kylian Mbappe sẽ lĩnh xướng vai trò trung phong. Hai cánh nhiều khả năng thuộc về Vinicius Junior và đặc biệt là Yan Diomande, tiền đạo đã đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid với mức phí hơn 100 triệu euro.

Trong khi Vinicius là ngòi nổ quen thuộc với khả năng tạo đột biến, Diomande nổi lên như một trong những tài năng sáng giá nhất sau World Cup 2026. Real Madrid tỏ ra quyết liệt ở thương vụ này và đánh bại PSG để giành chữ ký của ngôi sao thuộc biên chế RB Leipzig.

Ở tuyến giữa, Jude Bellingham vẫn là hạt nhân trong vai trò tiền vệ công. Hỗ trợ cho tuyển thủ Anh là Federico Valverde cùng Rodri, người vẫn được xem là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid. Nếu chiêu mộ thành công nhà vô địch World Cup 2026 với mức phí 100 triệu euro (theo L'Equipe), đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ sở hữu một trong những tuyến giữa toàn diện nhất châu Âu với sự kết hợp giữa khả năng điều tiết, tranh chấp và hỗ trợ tấn công.

Real muốn đón Rodri.

Hàng phòng ngự cũng hứa hẹn mang đến sự chắc chắn với bộ tứ gồm Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Ibrahima Konate và Marc Cucurella. Riêng Konate và Cucurella là hai tân binh đã hoàn tất việc gia nhập Real Madrid, bổ sung sức mạnh và khả năng đóng góp vào lối chơi từ tuyến dưới.

Trong khi đó, Huijsen được kỳ vọng trở thành thủ lĩnh mới nơi trung tâm hàng thủ. Ở cánh phải, Alexander-Arnold tiếp tục phát huy khả năng hỗ trợ tấn công vốn là điểm mạnh, dù anh sẽ phải cạnh tranh vị trí với một tân binh khác là Denzel Dumfries.

Trong khung gỗ, Thibaut Courtois vẫn là lựa chọn số một. Thủ thành người Bỉ tiếp tục đóng vai trò chốt chặn đáng tin cậy nhờ kinh nghiệm và đẳng cấp đã được khẳng định qua nhiều mùa giải.

Nếu đội hình này trở thành hiện thực, Real Madrid sẽ quy tụ hàng loạt ngôi sao hàng đầu ở cả ba tuyến. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Courtois, Rodri và Mbappe với sức trẻ của Bellingham, Huijsen cùng Diomande hứa hẹn tạo nên một tập thể đủ sức cạnh tranh mọi danh hiệu.

Đội hình dự kiến của Real Madrid ở mùa 2026/27. Ảnh: Touchline.

Vinicius mở tỷ số 1-0 cho Brazil Ngôi sao từ Real Madrid có tình huống tận dụng tối đa sai lầm của hậu vệ Scotland, mở tỷ số cho Brazil tại lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.