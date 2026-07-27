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Thể thao

Nữ trọng tài chấn động não khi lao vào ngăn vụ ẩu đả

  • Thứ hai, 27/7/2026 07:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nữ trọng tài người Pháp Mathilde Demoncay phải nhập viện kiểm tra sau khi bị chấn động não vì ngã đập đầu xuống sân trong trận giao hữu giữa Metz và Fortuna Sittard hôm 26/7.

Can ngăn ẩu đả, nữ trọng tài ngã đập đầu xuống sân Hôm 26/7, nữ trọng tài Mathilde Demoncay ngã đập đầu xuống sân khi cố ngăn vụ ẩu đả ở trận giao hữu Metz thắng 3-1 trước Fortuna Sittard.

Sự cố xảy ra ở phút 39 trận đấu diễn ra trên sân Schlossberg (Pháp), khi Metz đang dẫn trước 1-0. Một cầu thủ Fortuna Sittard bứt tốc phản công ở khu vực giữa sân nhưng bị đối phương kéo áo từ phía sau. Trọng tài Mathilde Demoncay lập tức cắt còi và cho đội bóng Hà Lan hưởng quả đá phạt.

Tuy nhiên, quyết định không đủ để hạ nhiệt căng thẳng. Cầu thủ bị phạm lỗi lập tức quay lại đối đầu với đối thủ, châm ngòi cho màn lời qua tiếng lại trước khi cả hai lao vào xô đẩy. Chỉ trong tích tắc, nhiều cầu thủ của hai đội cùng các trọng tài khác ùa tới can ngăn, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Trong lúc cố gắng kiểm soát vụ việc, nữ trọng tài 26 tuổi bị đám đông xô trúng và ngã mạnh xuống mặt cỏ. Đầu của cô va trực tiếp xuống sân, khiến cô nằm bất động trong vài giây.

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Nữ trọng tài Demoncay cố ngăn vụ ẩu đả.

Một cầu thủ Fortuna Sittard nhanh chóng phát hiện Demoncay không thể đứng dậy và lập tức ra hiệu gọi đội ngũ y tế. Các nhân viên y tế cùng lực lượng an ninh lập tức có mặt để chăm sóc nữ trọng tài, đồng thời ổn định tình hình khi vụ ẩu đả vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Sau khi được sơ cứu, Demoncay tỉnh táo trở lại và ngồi trao đổi với các bác sĩ ngay trên sân. Theo truyền thông Pháp, cô bị chấn động não nhưng không gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Điều đáng chú ý là nữ trọng tài vẫn quyết định tiếp tục làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, cô chỉ đảm nhận vai trò trọng tài biên trong phần còn lại của hiệp một trước khi được thay thế hoàn toàn sau giờ nghỉ.

Ngay khi mọi chuyện lắng xuống, các cầu thủ của cả Metz lẫn Fortuna Sittard đã tiến đến hỏi thăm và động viên Demoncay. Khép lại trận giao hữu, Metz giành chiến thắng 3-1.

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Minh Nghi

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