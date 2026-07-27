Benzema nổi loạn tại Saudi Arabia

Tương lai của Karim Benzema tại Al Hilal rơi vào bế tắc khi tiền đạo người Pháp từ chối mọi phương án chia tay đội trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Benzema xảy ra mâu thuẫn với Al Hilal.

Theo tờ Arriyadiyah, ban lãnh đạo Al Hilal đã đề nghị Benzema chuyển sang khoác áo một trong những CLB mới thăng hạng tại Saudi Pro League nhằm giải quyết vấn đề lực lượng trước mùa giải mới. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Real Madrid đã thẳng thừng từ chối đề nghị này.

Nguồn tin cho biết Benzema chỉ chấp nhận rời Al Hilal nếu đội bóng thanh toán toàn bộ khoản lương của mùa giải cuối cùng trong hợp đồng. Sau khi nhận đủ số tiền này, cựu sao Real Madrid muốn tự do lựa chọn bến đỗ tiếp theo mà không chịu bất kỳ sự can thiệp nào.

Lập trường cứng rắn của Benzema khiến ban lãnh đạo Al Hilal khó xử. Đội đang muốn tái cấu trúc danh sách ngoại binh theo yêu cầu của HLV Simone Inzaghi, đặc biệt là ở hàng công, nhưng chưa thể tìm tiếng nói chung với ngôi sao người Pháp.

Diễn biến trên cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ. Trên mạng xã hội, không ít CĐV chỉ trích Benzema là quá cứng đầu khi từ chối mọi phương án mà CLB đưa ra, khiến kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới bị ảnh hưởng.

Benzema gia nhập Al Hilal hồi tháng 2 từ Al Ittihad. Tuy nhiên, quãng thời gian thi đấu tại đội bóng mới không diễn ra như mong đợi. Dù ghi 9 bàn thắng, trong đó có hai cú hat-trick, đồng thời đóng góp 5 pha kiến tạo sau 13 lần ra sân trên mọi đấu trường, màn trình diễn của cựu chủ nhân Quả bóng Vàng 2022 vẫn chưa đủ để thuyết phục người hâm mộ. Nhiều CĐV cho rằng anh là một trong những nguyên nhân khiến sức mạnh tấn công của Al Hilal sa sút ở mùa giải vừa qua.

Khoảnh khắc hài hước sau trận Al Nassr đối đầu Al Hilal Hôm 13/5, đoạn clip ghi lại phản ứng hài hước của một CĐV Al Nassr lan truyền mạnh trên Twitter sau khi đội nhà bị gỡ hòa ở những giây cuối trận.